Más papistas que el Papa y venga armas

La guerra y el conflicto han acompañado siempre a los humanos, es algo innato al género animal al que pertenecemos. Perseguimos ser una cosa pero somos otra y espero que la persecución de la paz algún siglo de estos llegue a su meta. Mientras tanto, el humano, ya que no puede evitar matarse entre sí, inventa la “humanización” de la guerra que tampoco cumple como no cumple los preceptos religiosos católicos. Lo que yo escucho estos días es que es necesaria la paz en el mundo y también dotar de armamento a Ucrania para que logre una paz que no alcanzará nunca. Al final tiene razón la máxima de Vegecio: si quieres la paz prepárate para la guerra. Lo de la otra mejilla pasa al olvido. Y luego, cuando llegue el día, les pintamos a los escolares las manos de blanco y les hablamos de paz. ¡Qué maravillosa farsa!

Aunque no me extraña nada porque ya sabemos de qué va el asunto, me entristece todavía escuchar a sepulcros blanqueados desde medios de inspiración católica aplaudir a Pedro Sánchez y a su barco “Ysabel” que se va pronto hacia Ucrania cargado con más de doscientas toneladas de armas. El presidente Sánchez vio en Ucrania un paisaje desolador, sostienen los plumillas que no pueden puntualizar nada porque no los dejan sus empresas periodísticas. ¿Y qué iba a ver el presidente? ¿A los ucranianos de picnic en el campo, paseando en bicicleta o haciendo pilates? ¿Adónde iba? ¿A un estudio de la Disney o a hacerse marketing a costa de la guerra?

¿Cuántas toneladas de armamento le han dado ya a Ucrania? ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Quién nos paga los gastos de la guerra a los españoles que tenemos un déficit público del 120 por ciento del PIB? ¿Qué pinta Europa en esa guerra? ¿Detener a Putin? Ni los comunistas en su momento ni Putin ahora nos han agredido, Merkel incluso se estaba entendiendo con Putin y Biden frenó eso. Sin embargo, nosotros sí que hemos colocado bases de la OTAN en las narices de Rusia. Si dejamos de comprar gas y petróleo a Rusia nuestra situación socioeconómica se verá más dañada, no se puede cambiar de la noche a la mañana una infraestructura como la que tenemos montada con Rusia.

Cuando se escribe así te tachan de prorruso. Señalan a la gente de forma similar a como los nazis señalaban a los judíos. Estos no aplaudieron a Zelenski, aquellos no se levantaron y se fueron cuando habló tal y cual representante ruso. Aquellos otros, como no condenan a Putin y piden paz es que son prorrusos. Pero, ¿qué es esto? Entonces el Papa es prorruso, los señores de la guerra -con mitra o sin ella- son más papistas que el Papa, interpretan las palabras del pontífice como desea Estados Unidos, no como desea el Papa y el Vaticano. Simplifican el pensamiento del Papa y de la diplomacia vaticana. Si se desea la paz no se puede insultar a uno de los bandos, y menos si es el más fuerte, lo fácil es captar adeptos hablando continuamente de fosas que contienen todos los muertos que digan los alcaldes de las ciudades ucranianas: si dicen cien, pues cien, repiten como papagayos los medios o añaden por su cuenta que se han quedado cortos. Si dicen decenas lo suben a centenas y si dicen desde Ucrania centenas lo subimos a miles por nuestra cuenta o porque lo han declarado los alcaldes de los lugares agredidos por los rusos. Mientras, se calla que la industria del armamento USA ha aumentado un 15 por ciento sus ventas en el último mes. ¿Quién les paga? Que yo sepa, nadie le ha dicho a Ucrania que le iban a regalar nada. ¿De dónde va a sacar Ucrania el dinero para abonar tantas toneladas de armas? ¿Cuánto va a sufrir Ucrania -directamente- y nosotros de forma indirecta para que cese esta escalada infernal que comenzamos nosotros a partir de 1997 ampliando la OTAN e incluso antes apoyando a un presidente borracho como era Yeltsin? ¿Quién le ordena a Zelenski que siga la guerra? ¿Quién es el culpable de que se haya encarecido la bolsa de la compra en todo Occidente y más que va a encarecerse? ¿Toda la culpa es de Putin?

El Papa no ha condenado expresamente a Putin ni una sola vez, pedir la paz no es ser pro-Putin y, ojo, aunque alguien desee ser pro-Putin tiene derecho a serlo y quien sea pro-yanqui o pro-iglesia española, antes de insultar, descalificar u hostigar, que repase la historia de invasiones y crímenes de EEUU, por una parte. Por otra acuérdense de Franco bajo palio. Yo tuve de pequeño que escuchar en misa decir al sacerdote “te rogamos, Señor, por nuestro caudillo Francisco”. Aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por más que nos empeñemos, no podemos abandonar nuestra condición de humanos.