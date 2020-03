Más Platón, menos virus

Los medios han destacado diversas frases de Pedro Sánchez en sus comparecencias por el coronavirus pero yo me quedo con una: “Actuaremos sobre la base de lo que nos digan los expertos”. En efecto, ahora hace falta aplicar la filosofía que Platón imaginó para su república. Los sabios gobiernan, los guerreros nos defienden y guardan el orden, los demás trabajamos como podamos y vamos de nuestro corazón a nuestros asuntos más indispensables.

Al mismo tiempo, un solo mando, vale, en Madrid, no vamos ahora a salir con autonomismos, a los presidentes de Cataluña y de Euskadi ni caso y si se ponen más chulos todavía que los sabios políticos actúen contra ellos. Ya el virus se está encargando de Torra y me da en la nariz que pocos españoles sentirán pena por él. Los compañeros de viaje del PSOE –Podemos- que se vayan a tomar viento con sus tonterías de la igualdad y su deseo de meter cuchara en todo porque si la igualdad siempre es algo acientífico e irreal –tal y como la conciben- ahora simplemente es una patochada. Quien manda es Sánchez, su gabinete de crisis, y lo apoyan los gabinetes de crisis de las autonomías. Punto. Eso es Platón contra el virus. Sánchez no tiene carisma pero es lo que hay.

Si a Sánchez le tiembla el pulso o lo contagia su señora que el PSOE busque al que menos miramientos tenga y menos contagiado esté por el virus del pensamiento débil. Ahora se han terminado las dialécticas parlamentarias, estamos mirando por la especie que no tenía ideologías cuando empezó a discurrir por el planeta, simplemente procuraba no perecer y vivir lo mejor posible.

Ya habrá tiempo para pedir cuentas a tirios y a troyanos. Y el señor Amancio Ortega que se arrasque el bolsillo de nuevo si hace falta porque habrá cerrado las tiendas pero los beneficios que ha sacado no sólo se deben a su indudable talento empresarial y a su iniciativa sino a los dineros que dejamos todos en sus cajas, con la plusvalía correspondiente, eso que finamente llaman margen comercial. Añado: el señor Ortega y otros señores y señoras similares más el Estado que también se lleva lo suyo.

Los expertos representan a la ciencia y la ciencia y la filosofía son las únicas formas de curación real y avance que tenemos los humanos, son los vectores que nos han permitido enfrentarnos a nuestro medio ambiente y sacarle provecho. En esa dinámica hemos cometido errores pero eso forma parte de nuestra evolución, los aciertos son mucho mayores y todo el mundo sabe quién es Fleming u Ortega y Gasset.

Tenemos a los sabios confinados en sus casas –en sus estudios, en sus laboratorios-, no aparecen a menudo en los espacios masivos de los medios de comunicación, en lugar de ellos soportamos a gente que vive del cuento y del chismorreo barato y prescindible para distraer al distraído ciudadano occidental. Ya es hora de que hable Platón y mate al virus que quiere destruir nuestra república.