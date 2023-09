Massimo Stecchini y Pepa Flores, una pareja en la intimidad

El que no quiere participar en el circo rosa, un espectáculo que la prensa del corazón española ha convertido en un circo espeluznante y patético, no participa. El que quiere ser discreto lo es y no aparece jamás en páginas de internet o en el poco papel couché que queda vivo.

Massimo Stecchini ha sido durante más de tres décadas compañero de Pepa Flores. Han sido compañeros extraordinarios, se han querido, han tenido una relación discreta alejada de los focos que tanto molestan a la cantante y actriz. El señor Stecchini ha muerto a los 63 años de edad; un infarto en su ciudad natal ha acabado con él de forma repentina e inesperada. Sea como sea, la pareja formada por ambos ha sido ejemplo de sencillez, respeto y amor.

El nombre de Pepa Flores es conocido por casi todos. El nombre del que ha sido su pareja lo conocen unos pocos. Y de eso iba su relación de no dar cancha a nada que no fuera su propia relación; nadie ha sido capaz de ganar un solo euro con noticias sobre la relación sentimental que unía a esta pareja.

No todo es dinero fácil en el mundo de los famosos; no todos están dispuestos a ganar un dineral a costa de destrozar su propia intimidad, no todos los famosos se dejan embaucar con minutos de gloria que terminan siendo un lastre para cualquiera de ellos. Víctor Manuel y Ana Belén son otro ejemplo similar. Lo que tienen es gracias a su trabajo y no a un espectáculo dantesco que arrasa con la dignidad de muchas personas.

Descanse en Paz el señor Stecchini. Larga vida a Pepa Flores.