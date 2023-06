MasterChef: Luca, cuarto y mitad de apionabo y la injusticia

Luca es uno de los concursantes de la actual edición de MasterChef. Es maleducado, histriónico, inculto y tóxico. Esto ya se sabía y convierte a este elemento en un ser prescindible respecto al reality. Ni cocina, ni aporta nada al grupo, ni logra enviar mensajes positivos a la audiencia, ni muestra valores que resulten innegociables. Todo lo contrario. Lo este chico es el paradigma del perfil de persona que triunfa en redes y es una muy mala noticia que esto sea así porque el futuro se dibuja difícil con esta caterva en primera fila.

Lo que no sabíamos es que el jurado del programa iba a ser tan parcial llegado el momento. Han estado protegiendo a Luca desde el programa de presentación de la edición. Luca es hijo de alguien que tiene una relación muy especial con uno de los proveedores del programa y empieza a ser vergonzoso el trato de favor que recibe. Si Luca presenta un huevo frito con patatas se le eleva a los altares y punto final. Si otro concursante se queda a medio camino falta que le latiguen en la plaza del pueblo. Así, tan sencillo como esto. La última es que ayer en la cesta de Luca (que habían esquilmado sus compañeros como parte de la prueba) no había apionabo como se vio claramente en pantalla. Pero se produjo el milagro: Luca presentó un plato de apionabo que estaba delicioso. ¿Cómo es posible que sin tener un ingrediente se cocine un plato con ese ingrediente? ¿Cómo es posible que alguien que no sabe cocinar logre tantos platos maravillosos? Pues sí todo.

MasterChef fue un programa en el que triunfaba el compromiso con la cocina, el arte de cuidar el producto, la magia del esfuerzo o el amor por una forma de entender la vida tras unos fogones. Los valores que siempre representó este reality se han perdido y no parece que tengan muchas posibilidades de volver al lugar en el que ya estuvieron. Y es una pena porque si se le quita eso al programa todo se viene abajo. Hay que recordar que MasterChef no es un programa en el que te enseñen a cocinar ni nada de eso.

Luca representa la cara más oscura de un programa que brilló y se hunde en el fango del favoritismo y de la estupidez.

Por cierto, alguien debería decir a Jordi Cruz que deje de ver capítulos de «Fama», que se pueden decir las cosas sin tanto numerito. Y, además, ni es ‘negra’ ni baila bien.