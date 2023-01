Matar a las mujeres

El repunte en España de la violencia contra la mujer preocupa no solo en nuestro país, sino en Europa. Evidentemente, es necesario aclarar que no es solo una lacra nacional sino de ámbito mundial. Necesario, porque a veces, por lo oído, visto o leído en los distintos medios de comunicación, los ciudadanos creen que solo los hombres españoles maltratan o matan a sus parejas. Es terrible cuando se dice que ha habido 52 mujeres muertas a manos de sus parejas, por cómo lo dicen, referente a las víctimas habidas del pasado año, como si no hubiera sido igual de terrible de haber habido sólo ocho o diez víctimas. Para hablar de repunte en 2022, tomamos como referencia los dos años de la pandemia, en los que bajó considerablemente el nivel de criminalidad en general, y de manera especial los asesinatos llamados machistas o de violencia de género. Esta misma mañana, en el programa Por fin no es lunes, de Jaime Cantizano (Onda Cero), un experto en estos asuntos apuntaba que el problema se irá resolviendo cuando la mujer vaya teniendo más poder de gobierno en la sociedad y tome medidas legales contundentes, como si ya no se tomaran desde hace años. De lo que no han hablado en el programa, ni nombrarlo siquiera, es de los hombres que son maltratados o asesinados por sus parejas. ¿Según las estadísticas, el número aumenta conforme la mujer va teniendo más cuota de gobierno en la sociedad? Sería bueno que los expertos en violencia contra la mujer hablaran también de eso, de la de la mujer contra el hombre, aunque esté claro que somos más violentos que ellas, sin duda por la ancestral creencia de que somos sus dueños. Pero no es hora de ver quiénes somos más violentos, sino de ver la manera de acabar con esta lacra, la de la violencia en general, porque si es terrible que hombres y mujeres que se han querido alguna vez, o no, se maten, ¿qué tienen que decir los expertos en violencia sobre el hecho de que también ocurra entre los adolescentes? Diciembre ha sido un mes negro, en el que se ha batido el récord de mujeres asesinadas por sus parejas, pero también ha habido un más que preocupante repunte de la criminalidad entre los jóvenes. Y parece que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad ni en unos crímenes ni en otros, solo en lo bueno que le ha haya pasado a nuestro país en los últimos tres años, que evidentemente no todo habrá sido tan malo como asegura la oposición. Esto no se soluciona solo facilitando un número de teléfono al que llamar cuando una mujer corra peligro de ser atacada.