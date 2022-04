Matías Prats: no es ético, pero da igual

Matías Prats parece que ha terminado de anunciar seguros ya desde hace algún tiempo. Ahora a ver quién lo sustituye con el mismo éxito que él le ha cosechado a la empresa. Dicen algunos entendidos que ha sido una jugada arriesgada de la firma a la que Prats le ponía cara de ser amigo de toda la familia desde siempre. He leído en varios sitios que los anuncios de Línea Directa Aseguradora en televisión presentarán la sucesión y el relevo de Matías Prats , que finaliza una etapa como prescriptor de la compañía desde 2012. En este periodo, el grupo se ha consolidado como la marca aseguradora de mayor notoriedad y recuerdo publicitario entre los españoles, registrando un crecimiento de un 70% en la cartera de clientes, pasando de los casi dos millones a los más de 3,3 millones actuales y más de 2.500 empleados. Entre las campañas conocidas, se encuentran ‘Permíteme que insista’, ‘¿Tienes los 15 puntos?’ o ‘Te estamos buscando’.

Deseo que el hijo del histórico Matías Prats -inventor de la retransmisión de partidos a pie de campo y de un lenguaje futbolístico y taurino propios- haya ingresado una buena cantidad de dinero extra, al tiempo que orientaba a los ciudadanos para que estuvieran más tranquilos en la vida que ya bastantes sobresaltos nos da. Tener un seguro es hoy una necesidad imperiosa y por tanto lo que hacía Matías Prats era un servicio público de primera categoría. Ahora lo que deseo es que aparezca una empresa de seguros que nos asegure contra el abandono a los 65 años y a los 80 de servicios esenciales que nos ofrecen hasta esas edades las compañías de seguros. A partir de tales años a uno no le pueden ocurrir determinadas circunstancias porque ya no entran en la cuota que se han embolsado durante decenios los aseguradores. Negocio seguro de los seguros y mucho más cuando la edad media de fallecimiento en España está por encima de las 80 primaveras y ya trabaja uno hasta más allá de las 65 castañas.

Lo que hacía Matías Prats y otros u otras como Sara Carbonero está deslegitimado por la profesión periodística. El código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) establece en su artículo 6. “A fin de no inducir a error o confusión de los usuarios, el periodista está obligado a realizar una distinción formal y rigurosa entre la información y la publicidad. Se entiende contrario a la ética de la profesión periodística su ejercicio simultáneo con la publicidad, o con aquellas actividades institucionales o privadas de comunicación social cuando afecten a los principios y normas deontológicas del periodismo”.

Ahora bien, eso qué mas da, si don Matías, más que un periodista, es una cara agradable y amistosa que además cuenta chistes en los informativos que presenta. También he leído en Delfos-Internet que el salario de Matías Prats Luque anual es de casi tres millones de euros, lo que significa 7.692 euros al día. Seguramente la cantidad estará equivocada porque en esto de los dineros casi nadie atina. De todas formas, repito, eso no tiene importancia ahora, está bien que Prats tenga un ingresito más por aportar su rostro a una causa tan justa que para eso ha currado mucho en la vida y tiene ese rostro más bonito que un San Luis. Lo relevante es lo poco que pintan los códigos deontológicos de los periodistas, tienen menos fuerza que una moneda de dos reales. Igualito que los de los colegios de médicos o de abogados. De todas maneras, ya se sabe que periodista puede ser cualquiera y que los códigos deontológicos, como las constituciones de los países, las declaraciones de derechos humanos y las de las de protección del medio ambiente, están hechas para no cumplirse. El papel es muy sufrido.