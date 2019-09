¿Mausoleo o táper y a la basura?

Me da exactamente igual dónde acaben los restos de Francisco Franco. ¡Cómo me va a interesar si, ni siquiera me importa cómo o dónde van a acabar los míos!

Esto de los restos mortales soporta todo tipo de posturas. Mi cuñada dice que su deseo es que la incineren y que sus cenizas (bien guardadas en un táper) vayan a parar a la basura. Otra dice que con lo que quede de ella podemos hacer lo que nos dé la gana. Y no son pocos los amigos y conocidos que quieren ser sepultados con ataúd y bien maquillados no vaya a ser que...

Debe ser por eso por lo que no entiendo la que tenemos organizada con los restos del dictador Franco. Por lo que parece, el Tribunal Supremo avala que los restos terminen en el cementerio de El Pardo. Y ya me parece bien. Pero a la familia del dictador no les parece entusiasmar la idea. ¿Tanto les importa que la tumba de su abuelo sea visitada en un lugar u otro? ¡Si en el cementerio de El Pardo va a parecer que hay más gente al ser más pequeño; y va a ser gratis hacer la visita! Un montón de personas irán por allí de vez en cuando, incluidas aquellas que no habían nacido el día que Franco murió, pero que ven en el dictador una figura única e irrepetible de la historia de España. ¿Acaso se nos escapa algo a los demás? ¿Por qué ese interés en que el Valle de los Caídos siga siendo lo que es? ¿El apellido Franco puede dejar de tener importancia? ¿Qué teme la familia Franco? Se les dejó tranquilos tras la muerte del dictador; sus negocios quedaron intactos. No todos estaban de acuerdo en que eso fuera así, pero así fue.

Ahora lo único que se les pide es que devuelvan algunas cosas que fueron afanadas sin vergüenza y que el Valle de los Caídos se convierta en algo distinto a un mausoleo en el que un dictador es venerado; en un lugar que no represente la infamia, el dolor y la derrota de la mitad de los españoles.

No me importa si los restos de Franco están aquí o allí. Reconozco que tampoco me importaba, hasta hace un tiempo, si los restos se quedaban en el Valle de los Caídos o los llevaban bajo palio a dar una vuelta por el territorio patrio. Porque uno puede plantarse delante de la sepultura con el brazo en alto o dedicando el pensamiento más bajo e insultante. No me importa nada de nada. Pero ya que estamos puestos, ya que en el Congreso de los Diputados se aprobó el traslado de los restos, que se haga de una vez y aquí paz y después gloria.

Tengamos esa paz para pensar en lo importante. Y que la gloria llegue si es que eso es posible. Los restos de Franco no son importantes. Tampoco lo es el lugar en el que van a terminar. Pasemos página. Ya va siendo hora.