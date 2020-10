Me cachondeo de Halloween

El verdadero Halloween lo tenemos encima desde finales de 2019, si un muerto viviente llamara a mi puerta o se presentara por la noche me cachondearía de él porque ya estoy acostumbrado al terror y lo que tendré que acostumbrarme. Un zombi al lado del Covid-19 es como un caniche junto al dinosaurio ése de Jurassic Park que no paraba de comerse gente entera, con cinturón y todo y sin respetar que una de sus meriendas estaba haciendo de cuerpo cuando se lo tragó con caca y todo. El terror ahora no se llama la noche de los muertos vivientes, se llama 24 por ciento de paro, más del 40 por ciento entre los jóvenes, una deuda bastante superior al PIB, más de 700.000 personas soportando un ERTE, miles de ciudadanos que no han visto aún ni un euro de la caridad esa del Ingreso Mínimo Vital, unos sanitarios aterrados con el estado de la atención primaria, etc., un 25 por ciento de la población en riesgo de pobreza, unos bancos que pierden dinero o están estancados, miles de autónomos y empresarios que tiemblan de miedo...

El que quiera terror no hace falta que acuda a películas del género, basta con que lea y viva lo que nos está pasando a los confiados ciudadanos de Occidente que como no estamos acostumbrados a que las cosas realmente negativas duren mucho tiempo ya nos inventamos de todo, como esa conspiración de las vacunas con el apoyo de Bill Gates, consistente en que nada menos que tienen la intención de matar al 80 por ciento de la población mundial y que el chip que acompaña a la vacuna sea un transmisor de todo y una tarjeta de crédito, a ver si también es un inyectador de testiculina y se lo aplican con ración triple a los jugadores del Betis y del Sevilla porque es que no es normal que en un partido vayan a 100 y en el siguiente a 50 y tampoco que un tío de esa edad juegue con su selección y al domingo siguiente no pueda ni con las ligas de las medias.

Al terror de la pandemia en sí, hay ciudadanos que le añaden el terror de la invasión de los hegemónicos terrestres. “Ellos saben que...” Ellos lo saben todo, lo tienen todo perfectamente planificado, llevan años planeando un nuevo planeta donde los pobres no se reproduzcan tanto y los ricos puedan campar a sus anchas por esos mundos, ¿qué está pasando aquí que ha llegado un bicho y no se va ni con zotal? Pues ya está, eso va a ser cosa de los masones, es que se ven signos claros como el número 33 o la unión entre el comunismo de China y la masonería que ha ocupado la OMS. Y te lo cuentan así y te quedas de una pieza, agarrado a la silla y en eso que llega el muerto viviente de Halloween y le cuentas la historia y va el muerto y se convierte en muerto no viviente del susto, el tío es el cazador cazado, venía a asustar y se ha muerto del susto viviente.

Tenemos la pandemia y la infodemia que es la pandemia por informaciones falsas sobre el Covid, empezando por la conspiración. Ha muerto mucha gente por seguir noticas falsas y es que, claro, como ahora nuestras fuentes de información son la basura que hay en las redes sociales, ése es el precio a pagar. Además, las noticias falsas, por su novedad y similitud con cuentos y películas de catástrofes, penetran más y con mayor fuerza en la mente de los receptores que las noticias verdaderas. Somos como niños con el agravante de que no debería ser así. Quiero recordar que los niños son esos locos bajitos a los que cada año -y éste no va a ser menos- espero con ilusión que llamen a mi puerta disfrazados de fantasmas y me digan: “Truco o trato”. Voy a comprar ya los caramelos y otras chuches para tenerlas preparadas.