‘Me gusta la fruta’ o la vergüenza de todos

Pues a mí no me hace gracia que una persona llame a otra ‘hijo de puta’ y menos si se trata de personas que ostentan cargos de responsabilidad en la política española. No me gusta porque insultar es ejercer violencia verbal; no me gusta porque es chabacano; no me gusta porque el insulto es el recurso del que no tiene argumentos para rebatir lo que escucha; no me gusta porque es barriobajero. Y la broma que traduce el insulto a ‘me gusta la fruta’ me parece casi peor que el propio insulto porque es normalizar lo chabacano, hacer gracietas con lo intolerable, hacer el caldo gordo al que parece tener libertad para hacer cualquier cosa por tener fama de valiente y arrojada (insultar no tiene nada que ver con la valentía, tiene que ver con lo bajo, lo más ridículo de las personas).

Me preocupa que en España no pase nada, que sea lo que sea lo que tengamos que soportar no pase nada. Que el hermano de una presidenta autonómica haga negocios en plena pandemia (turbios, por lo menos) y se perdone porque nos cae bien esa señora me parece igual de estúpido que votar a un sujeto para que sea presidente del Gobierno de España por lo guapo que es. Que la corrupción esté normalizada es tan escandaloso como utilizar la imagen de Miguel Ángel Blanco en las protestas de la calle Ferraz contra la amnistía (¿A quién se le puede ocurrir que la imagen de una víctima de ETA puede tener algo que ver con la amnistía que llega? ¿Se puede ser más tonto?). Nos tragamos que un político se acerque a la policía para advertirles de que van a grabar lo que hagan y que tengan cuidado porque hablan con un diputado de Vox; nos lo tragamos y no somos capaces de pedir la dimisión fulminante de ese tipo, ni la de ‘me gusta la fruta’, ni la del ‘amnistiador’ mentiroso.

Estamos narcotizados y es una ilusión eso que dicen algunos ahora sobre el despertar de España. Aquí sigue dormido todo el mundo. Dormidos como lirones es como estamos.