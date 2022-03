¿Me pongo la mascarilla y adelante?

El alcalde de Sevilla, señor Muñoz, aconseja que nos pongamos las mascarillas en las bullas de Semana Santa. Y me parece que aconseja bien, hay una alegría con el Covid que no está justificada. Ni los contagios ni los muertos que aún se cuentan parecen importarnos, como deben ser personas mayores y gente con eso que se llama padecimientos previos, esos que se fastidien y que la vida siga, de modo que unos se encasqueten el capirote con su antifaz y los demás unas mascarillas cualesquiera, nada de FFP2 que son más caras, y adelante que más se perdió en Cuba.

Está bien que Antonio Muñoz llame a cuidarse porque lo que observo es que son los políticos sobre todo los que estimulan el “aquí ya no pasa nada así que fuera las mascarillas incluso en los interiores”. Ya sé que la vida tiene que seguir y que la vida es bona cuando la bolsa sona pero para mí lo que vale de verdad es la palabra de los entendidos, no de los cazavotos ni de los negociantes, con todos mis respetos para ellos, y los expertos en general están hablando de medidas precipitadas cuando salen con eso de la “gripelización” del Covid.

Hay contagios aún y no pocos, un doscientos-cuatrocientos por cien mil que en otras ocasiones nos ha llevado a la preocupación y ahora como el ómicron es más flaquito parece que no pasa nada, que uno carga con el virus por ahí y que lo pesque el que tenga la mala suerte de contraerlo. Encima, nuevas variantes surgen que afectan a los niños que se van a apiñar en torno a la Borriquita el Domingo de Ramos si el tiempo lo permite que espero que sí.

Los expertos no piensan ni en el dinero ni en los votos, cumplen con su obligación, son fuentes que en el periodismo llamamos técnicas y por tanto las que se expresan según hipótesis plausibles basadas en hechos anteriores y en observaciones participantes. La vida tendrá que seguir porque la maquinaria no puede pararse, los negacioncitas eso lo dan por hecho y sostienen que ya era hora porque es que la libertad no podía esperar más, esta mitificación de la libertad es ridícula desde el punto de vida filosófico y científico, cuando Franco aquí no había libertad y lo aguantamos cuanta años, se entiende por libertad procesiones, pasear una virgen de un lado a otro, cantar sevillanas, comer torrijas y llenar los bares hasta las trancas con ruidos insoportables que impulsan a echar mano de los ansiolíticos correspondientes.

La Semana Santa es un buen momento para ejercer la otra libertad, la que de verdad vale: intentar conocerse mejor a uno mismo y al contexto en el que se está inmerso, eso sí que hace libres, el conocimiento, como afirman casi todos los grandes pensadores. Lo otro es pan para hoy y hambre para mañana, distracción, evasión que es necesaria, por supuesto, pero sin olvidar que la pandemia sigue ahí, lo que yo veo es a una masa de personas que ya nos despistamos y nos confiamos con demasiada facilidad. La Semana Santa nos va a traer un rebrote de la pandemia y si aparece una nueva variedad más grave nos vamos a acordar de ella. Sevilla y otros lugares de España van a ver aumentado su caudal de ingresos por fiestas varias y también su caudal de contagios de manera que yo le haría caso al alcalde y por lo menos si hay que meterse en las bullas, la mascarilla puesta, nueva y de buena calidad, que menos de una piedra.