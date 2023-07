‘Me resbala’ podría ser el pestiño del verano

No pensaba yo que un programa de televisión se pudiera convertir en una mala caricatura de sí mismo con tanta rapidez. Ha sido cambiar de cadena y de presentadora y, voilà, el programa de televisión ‘Me resbala’ se ha teñido de aburrimiento, de mediocridad y de vulgaridad. Menudo tostón, menudo paquete, menudo fracaso. Si lo que nos espera es así o peor, Telecinco ya tiene que ir pensando en un repuesto de urgencia.

En esta primera entrega han usado toda la artillería pesada de la que disponían: Santiago Segura, Lorena Castell, Florentino Fernández, Paz Padilla, Xavier Deltell o Edu Soto, fueron algunos de los personajes famosos que intervinieron en el programa. La artillería resultó ser una pequeña exhibición de fuegos artificiales baratos. Caspa, y un humor rancio y poco efectivo a raudales. Ese es el resumen. La presentadora, Lara Álvarez, no supo mantener el ritmo ni logró hacer sonreír a nadie, forzó cada gesto y demostró que no sabe presentar cualquier cosa. Tal vez está muy encasillada en lo que ha hecho hasta ahora y por eso no termina de funcionar su trabajo.

Un programa ha de evolucionar puesto que si no lo hace se apaga con rapidez, se vacía por los cuatro costados. Y la versión de ‘Me resbala’ del año 2023 parece más viejuna de lo que ya era.

El histrionismo absurdo de Paz Padilla resulta doloroso y esa mujer ya no tiene gracia ni contando chistes; Florentino Fernández está obligado a reinventarse porque provoca hartazgo en cuanto abre la boca, la agilidad mental de Santiago Segura se evaporó no sabemos en qué momento, Lorena Castell tiene la misma gracia que yo (ninguna) por muy descarada y atrevida que quiera parecer...

Ya veremos lo que dura este programa en la parrilla de Telecinco. No pasará de cuatro semanas salvo que la cadena decida que perder dinero es una forma de entender la televisión tan lícita como cualquier otra.