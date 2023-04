Mecadona calcula 6,25 euros de ahorro medio en cada compra

Mercadona va a rebajar el precio de 500 productos para combatir la inflación y ayudar a las familias españolas que tan mal lo están pasando. Lo que ya no sabemos es si esos descuentos serán cuantiosos, una burrada (según el propio Roig, la subida de los precios en Mercadona lo ha sido), o si no seremos capaces de notarlo en el precio de la cesta de la compra. Como en otras ocasiones ya ha ocurrido, las subidas de precio llegaron para quedarse y sería raro que, ahora, los precios volvieran a ser lo que fueron hace unos meses.

Supongo que algo tiene que ver que el número de clientes sea menor (así parece en los centros que frecuento) y que la elección de esos clientes sea más dinámica y se opten por distintas alternativas. Y es que Mercadona dejó de ser esa tienda en la que todo era más barato sin perder demasiada calidad. Mercadona ya no es percibida como antes. Eso es seguro o todo el mundo miente a mi alrededor.

Desde Mercadona anuncian un ahorro de 150 euros al año para sus clientes. Veamos...

En casa necesitamos ir a la compra 2 veces al mes; eso significa que compramos 24 veces al año; y eso significa que (si es cierto que el ahorro será de 150 euros al año) el ahorro en cada compra será de 6,25 euros. Pues bien, ya les digo yo que antes de la subida de precios que estamos sufriendo, mi compra no era 6,25 euros más barata. No pagamos menos de un 75 por ciento más que hace un año y medio; se lo garantizo. Las familias numerosas somos cuidadosas con las compras y tenemos medido el asunto con detalle. Por tanto, estos 6,25 euros de ahorro me parece a mí que son más cosmética que otra cosa.

Cualquier ayuda viene bien, eso no se puede negar, pero conviene tener los pies en el suelo y reflexionar un poco sobre lo que nos dicen. Para que no nos cuelen otra más, claro.