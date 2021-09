Medidas para antivacunas: Despidos y pagar la factura de la UCI

Que no se vacune un enfermero que trabaja en un hospital es indecente. Porque puede provocar contagios y su trabajo va de lo contrario, justo de lo contrario. Que un celador de una residencia de ancianos no se vacune es imprudente porque pone en peligro la vida de un grupo de personas absolutamente vulnerable. Todo el personal sanitario que no desea vacunarse debe dedicarse a otra cosa. Y, por supuesto, todos estos deberían revisar su vocación.

Cualquier persona que no quiera vacunarse debería pensar en un par de cosas que resultan fundamentales. Su actitud es peligrosa para el resto puesto que pueden contagiarse y propagar la enfermedad. Pero, sobre todo, deben plantearse que se pueden morir o visitar durante una temporada una UCI del hospital más cercano. Es decir, ponen en peligro la salud de los demás y, además, cuestan un dineral a la sanidad pública que es lo mismo que decir que nos cuesta una pasta a todos. Sí, así de duro y de claro quiero decirlo. Creo yo que si estos que andan jugando a ser más listos que los demás tuvieran que pagar su paso por las consultas o por los hospitales otro gallo cantaría.

Por cierto, un porcentaje muy considerable de ingresados en planta y UCI de los hospitales están sin vacunar; un porcentaje muy considerable de personas fallecidas en esta última ola no estaban vacunadas.

¿Debemos obligar a vacunar? No. No tengo ni una sola duda. La libertad es intocable. ¿Se pueden tomar medidas cuando sabemos que el mal general que se puede producir es mucho mayor al bien individual? Sí, es decir, se pueden tomar medidas con grupos concretos. Por ejemplo, un médico que no se quiere vacunar no vuelve a pisar el hospital en el que trabaja. Por ejemplo, si usted ha decidido que esto de las vacunas es una patraña, el día que pise el hospital contagiado de Covid-19 debe venir con la chequera y un bolígrafo para pagar lo suyo.

Yo creo que ya está bien. Tanto bulo y tanta teoría estúpida no puede soportarlo una sociedad que quiere progresar.