¿Medio lleno o medio vacío?

Pasó el Corpus y el grueso de la actividad cofradiera no desaparece pero sí se atenúa en los próximos meses. Es buen momento para recapitular y hacer balance de lo vivido este curso tanto a nivel comunitario, las hermandades y cofradías, las juntas de gobierno, como personal, los cofrades a nivel particular.

El que aparece como el fin principal de nuestras instituciones, los cultos, arraigados en la historia y por la práctica secular tradicional, se enfrentan en pocos años al riesgo de un progresivo decrecimiento en el número de fieles que acuden a los templos, paralelo al descenso de asistentes a la misa dominical que registran las estadísticas, aunque en nuestro entorno esté algo contenido por el influjo de la piedad popular.

Salvo la estación de penitencia en Semana Santa, las celebraciones litúrgicas de nuestras hermandades no reúnen en ocasiones un número de asistentes digamos que digno o suficiente para una celebración en corporaciones con cientos o miles de inscritos No podemos ignorar que el influjo de la realidad social y eclesial se nota entre nosotros. Nuevas formas de vida, distancias y horarios influyen, sin duda. Pero no solo. También, la vida religiosa de muchos hermanos y sus familias no es la que era hace unas décadas, y el relativismo, la religión a la carta, la debilidad de la vida y práctica cristiana parecen estar detrás de esta disminución de la asistencia a los cultos, que en algunos lugares muestran señales preocupantes.

En reuniones y tertulias cofradieras surgen con ironía dos comparaciones cuando se habla sobre este tema. Una es sobre el número de cirios que exorna el altar, que en ocasiones es superior al de los asistentes a los cultos. Y otra es que, también alguna que otra vez, participan más hermanos en el montaje del aparato de cultos, aún hasta altas horas de la madrugada, que en las celebraciones litúrgicas de los días siguientes... Dos hechos para hacer reflexionar no solo a los dirigentes -a los que en ocasiones se les hace recaer en exclusiva la obligación de asistir a los cultos-, sino a cualquier hermano que intente vivir la pertenencia a una hermandad con un mínimo de coherencia cristiana y cofrade.

La devoción hacia las sagradas imágenes del Señor y de la Virgen y su reflejo en las celebraciones a ellos dedicadas por nuestras hermandades es lo principal que siempre debe estar y ponerse en el centro de la vida y actividad de las mismas con claridad, y transmitirse así mediante la comunicación institucional hacia los hermanos, invitándolos y animándolos a asistir los primeros, junto a los demás fieles y devotos en general.

Estos momentos fijados en el calendario de cada hermandad para el encuentro con el Señor en la Eucaristía o en la oración deben ser realizados con el esplendor y el cuidado de la liturgia propio de los cofrades, pero evitando caer en la pesadez, la afectación ni en la rutina celebrativa. Una buena programación de fechas y horarios, un adecuado anuncio con suficiente antelación y una eficaz preparación por diputados de cultos y priostes, combinando sabiamente lo viejo con lo nuevo con elegancia, belleza y mesura siempre puede ayudar a atraer y consolidar la asistencia de los hermanos a los cultos. Y una agradable e inclusiva -palabra moderna pero que viene como anillo al dedo, por cuanto la fraternidad cofrade hay que construirla día a día- convivencia entre hermanos después de su finalización puede realzarlos.

Es hora, con la tranquilidad y la calma que aporta el periodo veraniego, de analizar y ver si el vaso de los cultos de nuestras hermandades está medio lleno o medio vacío, según empleemos una mirada más de complacencia o de preocupación. Aquí entran en juego cuestiones de fe, de devoción a unas imágenes sagradas, de pertenencia a una institución, de relaciones entre hermanos... Aunque no despierten grandes titulares ni destellos en redes sociales, no son temas menores para ser despachados con frases hechas o manidas sin más, ni mucho menos para comentarios a la ligera sin poner por delante el testimonio religioso y el compromiso personal de cada uno. Medio lleno o medio vacío, ¿cómo está el cesto de pan y el vaso de vino que nos alegra el corazón?