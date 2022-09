Cuando alguien de fuera de Andalucía me pregunta cómo estamos en nuestra región con la derecha, siempre soy sincero y le digo que, “mejor que en brazos”. Ya no estamos a la cola de todo y, como vemos estos días, era posible otro proyecto político e incluso una fiscalidad distinta. Esta mañana no se habla de otra cosa que de la supresión del impuesto de patrimonio por parte de Juanma Moreno, con lo que nos mete en Europa, donde no existe este impuesto claramente confiscatorio e injusto. La izquierda, y sobre todo la extrema izquierda, está dando ya la matraca con eso de que les van a quitar derechos a los pobres para favorecer a los ricos, “a los suyos”, y eso ya no cuela. Tampoco lo de que habrá menos servicios públicos, porque si con esta medida se evita que se vayan de la región empresas y grandes fortunas, consiguiendo que vengan más, subirá la recaudación y podrán mejorar los servicios y el empleo. Ya pasó con Aznar, por ejemplo. Habrá que esperar, porque el movimiento se demuestra andando. La izquierda quiere pobreza, no falla, porque así tiene clientela en las urnas, y es lógico que no acepte esta medida fiscal del Gobierno andaluz. Ni la izquierda ni los politólogos que viven de la que gobierna a nivel nacional. Llama la atención, que estén tan preocupados por esos cien millones que se van a dejar de recaudar con la medida, y que no pidan que sean devueltos todos los cientos de millones robados al pueblo andaluz con la trama de Los ERES, por ejemplo, aunque podríamos hablar de otras tramas corruptas. Al contrario, están pidiendo públicamente el indulto de Griñán antes de que pise la cárcel, dando un espectáculo bochornoso en una lamentable falta de respeto a la Justicia, que es lo menos democrático que existe. A mí, que no entiendo nada de fiscalidad, eso de que nos equiparemos en algo a Madrid me pone cachondo, porque hasta hace poco era algo impensable. También que vayan a venir empresas buscando la ventaja fiscal y que eso signifique creación de empleo y, por tanto, mejores servicios públicos, o de eso nos hablan los grandes economistas europeos. Ya veremos cómo estamos dentro de uno o dos años, si la medida ha sido o no buena. No creo que vayamos a estar peor de lo que estábamos con Susana Díaz, por ejemplo. No hay color.