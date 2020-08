¿Mejor una dictadura?

¿Nos convendría más una dictadura o al menos un régimen autoritario para combatir la pandemia? Lo digo porque a los países que los tienen parece que les va mejor y las democracias flaquean, empezando por la que tenemos por democracia de las democracias, Estados Unidos. Inglaterra, de tan democrática que se cree, se quiso aplicar el darwinismo pero cuando su primer ministro vio que le iba a tocar a él ser uno de los débiles que se iba para el otro mundo si no llega a ser por la UCI –que nada tiene que ver con Darwin- cambió de estrategia y aun así se resiste a admitir que no es una raza superior como se sentía sobre todo en el siglo XIX y le pasó a Hitler esa idea.

Ya ven China, Cuba, las dos Coreas cada una a su estilo, Venezuela –que no es una dictadura, pero como nos han comido el coco con eso pues la nombraré-, en algunos de estos y otros países el gobierno es el gran timonel y ordena ¡a formar!, y todo el mundo se pone tieso. Suecia en cambio también se quiso hacer la moderna y ahora suplica que no la imiten, la mitificación que hemos hecho de los países nórdicos indica el complejo de inferioridad que tenemos frente a unos países con más machismo, más racismo y menos habitantes que nosotros, pero ahí que andamos, con la babita caída siempre que hablamos de los valerosos rubios que en la Edad Media encontraban en el sacrificio guerrero una forma de amor a los demás. Nada nuevo.

España será diferente y a contagios no hay quien nos gane en la UE pero tampoco pueden cantar victoria Alemania o Francia. No obstante, lo que veo en España es muy grave porque es la traslación de la inseguridad y de la incompetencia de los que están arriba –con las debidas excepciones- a los que estamos abajo y, lo que es más grave aún, la ausencia de alternativa a esta situación cuando tengamos elecciones. Se está demostrando la faltita que hacen personas con capacidad intelectual, con formación adecuada y con carisma para pegar el puñetazo en la mesa y decir vamos a ir por este camino y punto.

No, el presidente del gobierno es un señor pensado para poses varias y para aplicar las pamplinas de la filosofía posmoderna que, como dice Mario Bunge, es la filosofía de los idiotas. Su falta de madurez la ha sustituido por la mentira pero como miente con esa cara de no haber roto un plato y, junto con su vicepresidente Iglesias, le van a dar dinero a la gente por no hacer nada, puede que sigan ahí gobernando y digo puede porque deben espabilarse con los estipendios, los ERTE todavía no están claros en sus cobranzas y esa caridad del ingreso mínimo vital tampoco, de manera que deberán darse prisa en el reparto de ése dinero y con el otro que llegará de la UE, ¿a cambio de qué? Estos recortarán lo que proceda y lo presentarán tan maravillosamente a la población que nos creeremos que es un signo de progreso.

Otra cosa que nos está demostrando la pandemia es esa unidad indisoluble en lo universal que es España porque aquí no estamos viendo que los separatistas sean ejemplos a seguir sino todo lo contrario. Y otra: la decadencia occidental porque buena parte de la vida de millones de personas gira en torno a eso que llaman ocio nocturno que ni es nocturno, es hasta que el cuerpo aguante y mientras más aguante más guay es uno. Hasta no hace tanto uno se iba a su casa a una hora católica y los que quedaban por ahí eran unos disipados. Ahora tenemos por una parte el carpe diem y por otra la recuperación en los gimnasios y en el ejercicio, o sea, una nueva chispa de la vida que se ha convertido en incendio ahora con la pandemia porque ha habido que cerrar los locales donde jugamos a ser hombrecitos y mujercitas. Ya no te hace un hombre la mili, ahora son los bares de copas y las discotecas -en las que no se puede ni hablar- los encargados de esa misión.

La gente se sigue agolpando en los transportes públicos como le da la gana y no hay distancias de seguridad en las mesas de muchos restaurantes –ambos extremos los acabo de comprobar en Cádiz-, no sabemos qué hacer con los niños y el inicio del curso, esto es para rajarse las venas, que estemos así con el tiemplo que hace que se detectó el virus... No sé si todo esto será por lo que decía mi madre: “Es que no tenemos temor de Dios”. El caso es que nos creemos mucho más de la mierdecilla que en realidad somos y que uno se acuerda de cuando en la Roma clásica nombraban a un dictador en épocas en que todo se desmadraba. Lo malo es que los dictadores solían cogerle gusto al puesto, no se iban ni con una homilía de Pedro Sánchez y pagaban justos por pecadores.