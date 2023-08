Menos disculpas y más cordura

Llevo años observando esto de primero tirar la piedra, hacerle una brecha a alguien en la cabeza y luego pedir disculpas. Ya está bien. ¿Rectificar es de sabios? Eso sería antes, ahora rectificar es de atolondrados que tienen algún problema muy adentro y en lugar de ir al terapeuta lo sacan por las redes sociales o en una declaración pública. Creo que fue sabia la Iglesia cuando pidió perdón por la Inquisición, por condenar salvajemente a Darwin y sus teorías -como a tantos otros- o por abusar sexualmente de menores. Fue sabia aunque buscara seguir en el mando otros dos mil y pico de años más porque la Iglesia -como otras religiones- va a seguir ahí todo el tiempo que quiera ya que va más allá de una empresa que negocia con emociones: es una necesidad psicológica que el humano precisa para sobrevivir y esa costumbre necesaria es más resistente que el más fornido de los materiales. “La fuerza de la costumbre es mi guía y mi lumbre”, cantan Gabinete Caligari.

Los comportamientos e insultos de procedencias personales son meras taras y frustraciones que se padecen por otros motivos y se sueltan por ahí como una manada de lobos rabiosos, es una especie de trastorno límite de la personalidad, un ataque de desenfreno imparable con el que el sujeto se siente aliviado muy coyunturalmente y cuando vuelve en sí se da cuenta de que lo que ha hecho le puede perjudicar para algo básico: la otra necesidad de vivir en sociedad, ser aprobado por ella y así asegurar su alimento espiritual y físico.

Pero ya está bien de tirar la piedra, esconder la mano y cuando el maestro insiste en averiguar quién ha sido, bajo amenaza de castigo, levantar la mano, acusarse, disculparse y aquí no ha pasado nada. Por supuesto que ha pasado. “Donde candela hubo algún rescoldo quedó”, sostiene una sevillana y una zarzuela. La pedrada deja una señal en la piel y en el alma difícilmente borrable aunque intervenga la cirugía estética.

Lo ideal es pensar las cosas cien veces antes de lanzar el exabrupto, si no hacemos eso el insulto o la salida de tono -incluso el delito- se convierten en algo cotidiano y van contra el equilibrio del temor con el que nos movemos los seres humanos. Consiste en que no le digo nada a ése o ésa que no me caen bien o que han hecho algo que no me agrada porque ellos también pueden hacer lo mismo contra mí. Eso exige una educación para el autocontrol. O bien para no pedir perdón nunca por lo que se dice y apechugar con las consecuencias, lo cual es también una señal de sabiduría.

Yo elijo el autocontrol porque necesito de los demás, no porque me gusten todos los demás. A lo largo de mi vida se me ha ido la lengua bastantes veces. Las ocasiones en las que más se me ha escapado las recuerdo muy bien, no por el otro -que también- sino, sobre todo, por mí mismo, porque he sentido repulsa de mi acción, asco de mi persona. Puedo pedir perdón y sin embargo el bocazas que he sido no se me borrará jamás. Canta Joaquín Sabina en mi canción preferida del creador jiennense, Tan joven y tan viejo: “Por decir lo que pienso sin pensar lo que digo/Más de un beso me dieron (y más de un bofetón)”.

Elíjase lo que proceda, pero ya está bien de tanta lengua de doble filo como utilizamos para después tener que tragársela. Cuando me he pasado con la sinhueso he pensado mucho después en la causa. Raramente posee la culpa el insultado, es algo que me estaba torturando por dentro y lo he pagado con el prójimo en lugar de hacerlo conmigo. Claro, es la salida más sencilla, la culpa siempre es de los demás.