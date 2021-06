Menos “procés” y menos impuestos

Los españoles somos un pueblo chichinabo. Llevamos muy a gala eso de poner la otra mejilla. Nos quieren poner peajes en las autopistas y no pasa nada. Nos meten una subida en la gasolina y no pasa nada. Vamos a pagar la luz a precio de cigalas de tronco y tampoco pasa nada.

Nos indignamos frente a la televisión y maldecimos a los políticos que nos fríen a impuestos, pero nada más. Sólo nos levantamos y nos movilizamos cuando nuestro equipo gana algo, hay una feria o una procesión.

La oposición tampoco es que sea de gran ayuda, pues se moviliza en contra de los indultos a los políticos presos del “procés”, cosa que me parece muy bien, pero la permanencia o no de estos seres en la cárcel no va a hacer que mi factura de la luz baje. Tampoco va a venir Jordi Cuixart o Santi Vila a ponerme la lavadora a las doce de la noche.

No entiendo cómo no hay un estallido social. No me cabe en la cabeza que nadie alce la voz.

Todo lo que criticaba Podemos la subida de la luz cuando gobernaba Rajoy y ahora son cómplices de ésto, que como siempre, el que lo paga es el pobre, porque para el rico 30, 40 o 100 euros más no es nada, pero para una familia que llega a fin de mes con lo justo, es lo suficiente para poder comer o no.

Quieren fomentar el teletrabajo y, ¡Qué casualidad!, suben el precio de la electricidad en los tramos en los que la gente trabaja. No me quiero ni imaginar lo que supondrá esta alza en los precios en los pequeños negocios como peluquerías, bares, etc. Para algunos supondrá la puntilla y ya no nos queda ninguna mejilla para soportar otra bofetada.