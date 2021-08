Lo que ahora se llama progresismo es evidente que lleva razón en algunos de sus planteamientos, pero también es obvio que esa búsqueda de la razón lo está llevando a dotarse de una mente calenturienta que ve fantasmas por todas partes. Que hay machismo, homofobia, xenofobia, racismo está claro y son conductas que llegan a la violencia y el asesinato, por supuesto, ahí están las cifras. Que se exagera el fenómeno para no perder posiciones de poder y con vistas a las elecciones, es una evidencia. Ante los sondeos que dan la victoria a una derecha unida a otra derecha más a la derecha que la derecha, el progresismo –o lo que se tiene por tal, yo desde luego no creo en él- extiende su ignorancia y su concepto de fascismo por doquier, se queja de la intolerancia pero lo que yo observo son dos intolerancias, la de la derecha y la del progresismo. El respeto mutuo de ambas posturas es la mayor lección de progresismo que podrían ofrecernos.

Hay que calentarse la mente para sacar a flote todo tipo de argumentos con tal de que el ciudadano sienta que si no sigue el progresismo en el poder la alternativa es Santiago Hitler Abascal y Pablo Mussolini Casado. Un horror, campos de exterminio para mujeres progresistas y para inmigrantes, feministas de las de Podemos-PSOE y vuelta al catecismo de Ripalda y a que el mentado dúo de fascistas salga bajo palio de las catedrales con veinte monaguillos lanzándoles incienso, qué digo veinte, los que hagan falta. Tal es el mensaje que se está proyectando a la ciudadanía.

Las mentes calenturientas hasta han formado un jaleo de narices con los atletas españoles que han ganado medallas en Tokio. Que si éste es de izquierdas, el otro escribe “Viva la República” en su pizarra de las redes sociales (a la que llaman muro), que si la derecha y el fascismo –los mezclan- felicitan a los ganadores de raza blanca pero no a los de raza negra porque, claro, no puede existir un español negro, todos tenemos que ser descendientes de Don Pelayo... Paparruchada tras paparruchada, yo creí que éramos los previejos, viejos y las personas conservadoras de derechas –las puede haber de izquierdas- quienes vivíamos del pasado y sin embargo buena parte del progresismo vive del pasado: Franco, el rayo que no cesa; Queipo de Llano y la Macarena, mira que la Macarena es una institución religiosa privada que atañe a la conciencia de los católicos, pues dale con que quiten del sitio donde está sepultado el amo de las ondas radiofónicas, ejecutor y constructor de pisos para la clase obrera. Y venga eliminar memoria histórica en nombre de la memoria histórica, claro, como a ellos con las redes sociales les basta y creen que si leen buenos libros les puede salir cáncer...Matizo: redes sociales en las que se juntan los mismos que se podían juntar en el barrio o en el bar para reforzarse los egos, multiplicados por miles, actúan como cualquiera de los no progresistas, no les interesa toda la complejidad de un asunto sino lo necesario para armar follón y que no les salga humo por las orejas.

Las mentes calenturientas han perdido el sentido del humor, son como ese puritanismo que se escandalizaba de todo en el siglo XIX y en buena parte del XX. Ven homofobia y machismo pero no les piden cuentas a los de su bando que prolongan por ejemplo el arquetipo de la mujer como simple objeto sexual. El opresor sistema capitalista y los fascistas antes citados más sus seguidores son quienes les ponen una pistola en la sien a determinados progres para que prolonguen en el tiempo los inventos del mercado en el terreno de los videoclips y la publicidad en general. El progresismo en este aspecto gira en torno a lo de siempre: el sexo. Es normal, estas mentes calenturientas se han educado bajo el imperialismo del mercado, critican los elementos más superficiales de sus manifestaciones, hablan de fachas y ya está. No llegan más allá porque no poseen formación para ello y con cuatro ideas que sacan de aquí y de allá van tirando, no se enteran de que han perdido la guerra en la mejora del mundo, que la van ganando sus teóricos contrincantes y no se enteran porque en el fondo les gusta el mundo que les dan para jugar y para soltar la bilis que llevan dentro.

Consigan un puesto de trabajo decente para ellos y terminarán con la posmodernidad de este personal de fachada y pose, ya se sabe que suelen ser marxistas de los de Goucho Marx: si no le gustan mis principios tengo otros. La frase original no es de Groucho pero como se la suele utilizar cuando procede me apunto al carro.