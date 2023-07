Mentiras, diálogo de besugos, tristeza

La campaña electoral se caracteriza por oír dos mensajes que proyectan una caterva de políticos y políticas bastantes de los cuales deberían estar si no en el colegio en algún curso especial de madurez y preparación. En esta ocasión está justificado saltarse a la torera lo de obedecer a tu padre y a tu madre. “Los padres de la patria”. ¡Qué vergüenza ajena y qué tristeza y repulsa me inspira esta casta! Los dos mensajes que nos llegan son: uno, a ver quién es más mentiroso que el otro. Dos, no estoy ante una campaña electoral, estoy ante un diálogo de besugos. ¿Qué se entiende por diálogo de besugos? “Conversación en la que los participantes no siguen una lógica con respecto a los temas y argumentos de los que se habla”.

Da igual lo que se estén diciendo o lo que se pregunten. Llevan el guion y la consigna grabada en la cabeza y la repiten como un robot de los malos, de los antiguos. Esto no sólo es aplicable a los políticos que se disputan un escaño sino a los que ya están asentados en parlamentos autonómicos. El otro día estaba viendo en Canal Sur TV el programa dedicado al Parlamento de Andalucía y comprobé empíricamente la puesta en escena de un diálogo de besugos. A los cinco o seis minutos iba a desconectarme de aquel circo pero me dije, mira, lo voy a aguantar hasta el final porque para opinar hay que observar primero. Fue lamentable, indignante y triste.

Claro que exigirle a determinados políticos -y más si son como Juan Espadas y otros que le deben la vida al partido- que dialoguen con rigor y, a lo peor para ellos, que tuvieran que decirle al oponente “pues mire usted, eso que me acaba de decir no lo había tenido en cuenta, lo pensaré”, es inimaginable y no digamos si alguien de un partido insinúa que lo que acaban de largarle sobre su partido es cierto y no admite discusión. Entonces es cuando se intensifica el diálogo de besugos porque reconocer las cosas es algo propio de independencia, personalidad y sabiduría, tres virtudes que un político del montón -y hay muchos en España- ni tiene ni se puede permitir el lujo de tenerlas.

También me produce tristeza la postura del que todavía es mi presidente, Pedro Sánchez, cuando abandona Bruselas, la reunión con Mercasur y ruedas de prensa institucionales para venirse corriendo a España, dar un mitin y regresar al hotel. Encima, los medios que le hacen propaganda también ejercen de palmeros porque el señor Sánchez saca energía para dormir y por la mañana temprano subir a las alturas del hotel a grabar su habitual video en el que dice las besugadas de cada día. Pero, señor mío, que estamos abandonando a América Latina, que allí en Bruselas están o han estado los presidentes progresistas -según los progresistas de aquí- como Lula o Fernández. Que nuestro futuro está allí, la UE siembra indolentes en España con sus dineros que nos los dan los del norte de Europa mientras en voz baja piensan que somos unos vagos desgraciados. Oiga usted, que las gansadas de dar dinero a unos y a otros suponen que nuestros tataranietos estarán pagando una deuda que proviene de convertir en acreedores a bancos privados y a montones de millonarios de todo el mundo que compran deuda española y eso hay que devolverlo. Con que impuestos a los malignos ricos por un lado y por el otro le entrega usted el país a la banca y a los ricos del mundo, ¿eso es el progresismo? Es lamentable todo esto, es para llorar por impotencia.

En el debate a tres más besugadas, Abascal apenas contraatacó culturalmente y Yolanda, que estaba relativamente tranquila, se crispó cuando llegó el asunto del feminismo como si tuviera a su lado a un violador asesino. “No le tengo miedo, señor Abascal”, lo tenía en el guion y tuvo que soltarlo. Mucho Feijóo sin Feijóo, mucho hablar de mentiras, mucho besugueo. He visto detenidamente el programa electoral de la señora Díaz y es una socialdemocracia de izquierdas, estando Podemos y el Partido Comunista ahí. El PP también se apunta a las medias tintas, huye de Abascal y pactaría con el PSOE, es decir, con el partido al que ha acusado de todo lo peor. Pero, esto, ¿qué es? ¿Hoy eres amigo de los llamados filoterroristas y de los separatistas porque no estás conmigo y mañana ya no si estás conmigo? ¿Esto qué es? ¿Lo de María Guardiola que tenía unos principios pero como se enfadó Madrid sacó otros? No me extraña que la democracia esté en crisis y que esa crisis vaya a más.