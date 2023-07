Mentiras en el debate

Ayer estuvieron casi dos horas en el programa de Risto Mejide, Todo es mentira, para intentar demostrar que Feijóo mintió más que Sánchez en el debate del pasado día 10. Los dos mintieron manejando los datos y, al parecer, lo hizo más el líder del PP. Se suele mentir en estos debates, sobre todo porque a veces se salen del guión. Si uno miente, el otro debe dejarlo en evidencia corrigiéndolo. Pero no pasó eso, Sánchez no desmontó las presuntas mentiras de Feijóo. Como perdió claramente el debate, los medios afines están intentando demostrar que el gallego es más mentiroso que el madrileño y que el primero miente y el segundo sólo cambia de posición política. Faltan once días para las elecciones y van a ser terribles, por la desesperación del Partido Socialista, donde ya saben que habrá hecatombe. Como Sánchez ha descubierto que hablando de sus logros no mejora en las encuestas, la estrategia es hablar de retroceso, de ruina social y pérdida de calidad democrática. Yoli la Modelitos ha recurrido de nuevo a Franco anunciando que le quitará una medalla laboral que le dieron en 1953. Le han asignado once o doce bolos a Zapatero, que se está poniendo muy pesado en esta campaña. Hasta Susana Díaz, colaboradora del citado programa de Cuatro, que formó parte del gobierno más corrupto de Andalucía, está defendiendo a Sánchez, quizá para perjudicarlo. Cuando se sabe que se van a perder unas elecciones, y en el Partido Socialista lo saben ya, es bueno no perder la dignidad del todo. Toca cambio.