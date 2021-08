Mercadona y las vacaciones de una familia numerosa

Para las familias numerosas es muy importante el presupuesto. Las cuentas salen si se tiene cuidado, solo si los gastos no se disparan sin control en un periodo de tiempo determinado. Naturalmente, la época de vacaciones es un momento crítico a lo largo del año y los presupuestos corren peligro. Eso significa que septiembre se puede convertir en un mes muy difícil si no se hacen las cosas bien. Recuperación económica, vuelta al cole... Y, como todo el mundo sabe, en casa no recibimos fondos de reconstrucción estructural de la UE.

Durante el primer día de vacaciones, se suman el cansancio del viaje, el del esfuerzo que se hace para colocar cada cosa en su sitio de un apartamento que siempre se queda chico, y el de comprar las provisiones fundamentales para las primeras horas. Todo es desconcierto, todo es posibilidad de crear o encontrar problemas, todo es incertidumbre. A veces la cosa se complica si hay que recurrir a un súper cualquiera para comprar algo de leche, unas galletas y algo para poder hacer bocadillos pensando en la cena. El zurriagazo que te sacuden en esos establecimientos, que viven de los turistas recién llegados, despistados y hambrientos, suelen ser extraordinarios. Adiós presupuesto nada más llegar.

Pero, de un tiempo a esta parte, raro es el lugar de vacaciones que no tiene en el mismísimo centro un Mercadona. De hecho, llegando a la localidad elegida para veranear, siempre alguien dice ‘anda, mira, un Mercadona’. Y todos respiran porque conocen los productos, los precios y casi la ubicación en los lineales de las cosas que necesitas. Un hachazo menos a la cartera, la confianza de poder enviar a uno de los niños a comprar si queda cerca porque sabe exactamente qué le estás pidiendo. El mundo de las vacaciones gira alrededor del Mercadona.

Ya sé que hay otros establecimientos que hacen la misma función, pero este es el que conozco yo y no puedo hablar de otros.

La farmacia, un sitio donde suele haber plazas libres de aparcamiento en el centro de la localidad, el restaurante más apañado de precio comiendo bien y el Mercadona (o su súper de confianza, ponga usted el que quiera). Eso es todo lo que necesitamos para pasarlo bien. Porque lo del marisco, unos pelotazos en una terraza del paseo marítimo o encender el aire acondicionado una vez que regresamos a casa, son cosas de ciencia ficción. Tengamos los píes en el suelo.