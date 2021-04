Meteros el odio donde os quepa

Los menores que vienen del otro mundo, a los que no acompaña nadie, no tenían bastante con arrastrar su desgracia por medio planeta, su insoportable falta de esperanza y esa losa inmensa que es nacer donde peor pudieron nacerlos como para que ahora tengan que enfrentarse a las miserables mentiras de quienes no han aprendido sino a mirarse el ombligo amasando y repartiendo odio de manera gratuita. Es lo que tiene criar a vagos a este lado de la frontera, que se acostumbran, y no solo terminan creyendo que han nacido aquí por algún designio divino, sino porque lo merecen. Todo gratis.

Algunos hasta se atreven a dar lecciones desde su vagancia, a sentenciar desde su odio entrenado, a mentir sin escrúpulos desde su lavada conciencia, a seguir sin trabajar para dedicarse a repartir odio, subvencionados por este sistema democrático que les da cobijo, por este solidario sistema de libertades en el que no creen para avisarnos de que viene el lobo. Hay que pedirles, con la educación que ellos no tienen, que se metan su odio donde les quepa. Seguro que, apretándose un poquito, aún les cabe un poco más.