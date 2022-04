México, ¿peor que Ucrania?

La periodista mexicana Teresa Gurza pone a caer de un burro a ese presidente predicador llamado Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que de vez en cuando quiere que le pidamos perdón por haber tenido el acierto de mandar a Hernán Cortés hace ya muchos siglos para que introdujera a su país en un mundo que es el menos malo de los mundos, pero al que AMLO pisotea ignorando en esta ocasión los derechos de los niños. México es un estado fallido y este hombre va de progre cuando en el fondo es más eco que voz, un eco que se pierde en el barro del fracaso.

Gurza acaba de ponerle encima de la mesa a AMLO los datos que él ya sabrá. Por tal motivo, Gurza supongo que será una facha. Sus datos no se los ha inventado, cita fuentes fiables oficiales, de todas formas, no hace falta que las cite, quienes hemos vivido y trabajado en México sabemos eso, mucho más y, al mismo tiempo, mucho menos. Tanta es la miseria material, ética y moral de existe en aquel querido país que es AMLO quien debería pedir perdón al mundo por el espectáculo que ofrece una tierra rica y sabia que él no sabe cómo enderezar. Y como no sabe, echa mano de Hernán Cortés y de los genocidas españoles mientras se le sigue escapando la gente al mundo gringo.

Vamos con algunos de los datos de Gurza, sólo referidos a niños. Primero, la periodista ironiza a costa del señor AMLO: “El presidente López Obrador prometía que en su gobierno los pobres serían primero. Tuvo razón, han sido los pobres los primeros en hundirse en una aún mayor pobreza y en morir por enfermedades curables”. Luego añade cifras y hechos: “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos precisó que cada año, más de cuatro millones y medio de niñas y niños mexicanos sufren abusos, y que solo denuncia el diez por ciento. Y según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en 2021 se perdieron cada día catorce mexicanos entre cero y 17 años. Durante los tres años de gobierno de AMLO han desaparecido 19.000 menores y miles fueron victimados; la impunidad del 90 por ciento alienta a los pederastas. Y en los tres primeros meses de 2022 desaparecieron más de cinco mil. Cuando empecé este artículo, escribía: la última víctima fue..., pero al rato tenía que cambiar nombre y datos, porque se conocía otro caso más”.

A continuación, Teresa Gurza constata con detalle un buen número de casos. Y puntualiza: “La violencia sexual, las desapariciones y asesinatos de menores ocurren en todo nuestro país. Porque en todas partes hay autoridades irresponsables. Agravia que el presidente López Obrador, cuya principal obligación es gobernar dando seguridad al país, insista en que su función es «predicar y hacer conciencia». En efecto, así lleva la izquierda decenios: viviendo a costa del sistema que le ha dado el papel de concienciadora y de anunciar la buena nueva de que “otro mundo es posible”. Simple humo místico.

México no necesita que Rusia la invada y la bombardee, él solo se destruye a sí mismo, así lleva décadas, siendo el patio trasero real de EEUU, permitiendo que ese país controle el petróleo y tolere el narco que es la mejor “empresa multinacional” de México, al menos la que más puestos de trabajo crea -gracias a la clientela que demanda “productos” desde USA- y eso que le ahorra a AMLO aunque a cambio el narco campe por sus respetos y hasta la gente le cante alabanzas (narcocorridos). Si tomamos la situación de Ucrania y la de México y tenemos en cuenta el estado de cada país en sus circunstancias respectivas, dudo a cuál de los dos le debo tener más lástima, a cuál de los dos se debería dirigir esa propaganda del sentimentalismo sensiblero y la caridad interesada al estilo Cruz Roja o Save the Children. A ver si USA nos dice lo que debemos hacer y pensar y Biden nos ilumina.