Mi amor en la Feria, ¡fue de USA!

Como no pienso ir a tostarme, ahora que se acaba la Feria y antes de que a mí se me acabe la memoria y llegue a visitarme don Alzheimer –que llegará- les voy a contar una batallita, pero sólo a ustedes, que no se entere nadie más, que luego me dicen si no me entra algo por el cuerpo contando mis interioridades. Qué va, tengo muchas más, y no hay nadie tan importante para mí como yo como tema de inspiración. Quiero y amo a bastante personal, empezando por mí, si no, cómo iba a querer a los demás.

Don Alzheimer es de esas visitas de las que no es posible afirmar “las visitas gusto dan cuando se van”. No, este señor se asienta en la sesera y te deja en las nubes, a ver cuándo esta frase pasa a la historia y podemos desalojar a don Alzheimer, que se vaya a la Venta del Nabo. Se irá porque a todo cerdo le llega su San Martín científico. En las redes han dicho de mí que chocheo. Pobre gente, como sienten miedo de que les derribe sus pamplinas mentales, me recuerdan a cuando Nietzsche se cachondeaba de su amigo el filósofo católico Paul Rée diciéndole que le había entregado la vida a un imaginario.

No, aún no chocheo, chocheé con 14 años cuando me enamoré de una estadounidense en la Feria de Sevilla, sita entonces en El Prado de San Sebastián. Se llamaba Jeannie Castle, algo así como Juana Castillo pero no me digan ustedes que no suena mucho más fino Jeannie Castle. Jeannie era rubia como la Cruzcampo rubia, con ojos de ese cielo sevillano que jamás se nubla para que lluevan chuscos y se vaya al carajo la sequía. La conocí en la Calle del Infierno, ella tenía 13 años. Un día me preguntó mi edad y cuando le dije que 14 ella respondió: “Okay”, o sea, que era de su gusto. Entonces se ligaba a pelo, no por Tinder. Jeannie estaba junto a una pista de “coches locos”, sola, esperando a ver si agarraba uno, me acerqué y le dije: “¿Te montas?”. No pudo resistir este encanto español y esta gracia andaluza y sevillana que me caracterizan y aceptó de inmediato. A partir de ahí, paseos por la Feria y mucha Calle del Infierno en donde ya había algunas atracciones de esas volanderas que a mí me acojonaban pero tenía que dejar el pabellón ibérico bien alto y me monté con ella aunque luego debía disimular mi mareo para hacerme el fuerte.

Nos aviamos con su poco español porque yo de inglés ni idea, estaba con Franco y con los Maristas, a Franco sólo le gustaba el castellano y como mucho dejaba a Andrés do Barro cantar en gallego y llegar a las listas de éxito. Como poco, aguantaba la Nova Cançó catalana y que se hablaran los otros idiomas de España en casa o en el mundo rural. Lo demás, en español, que era y es el castellano. Jeannie, cuando tenía hambre me decía caminando por el albero ferial: “Raimon, quiero una bocadilla”. Bueno, le cambiaba el género al asunto, ahora la considero una adelantada a este tiempo democrático de lenguaje inclusivo.

Ya con el paso las horas y de los días de Feria advertí que acudía con su hermana mayor, Vicky –muy atractiva, otrosí-, a quien se ligó otro macho sevillano como yo. Cada pareja íbamos a nuestra bola, Jeannie y yo mantuvimos siempre un cariño limpio y puro, como mandaba Armado Manzanero. Creo que la Vicky y el otro, menos, me lo dijo él. Ambos nos conocimos con motivo de esa machada. No recuerdo su nombre, sólo nos unió una efímera atracción femenina.

Todas las tardes acompañábamos a ambas al autobús azul oscuro yanqui que venía a recogerlas. Nos enteramos de que vivían en la base de Morón y de que eran de Mississippi. Jeannie hasta pretendió llevarme con ella a la base para presentarme a sus padres y ya por ahí no entré. Menos mal. Yo no sabía entonces lo conservador que era ese lugar que necesita tantas pes y tantas eses para escribirse, ni era plenamente consciente de esa característica cancerígena que significan las letras USA para el resto del mundo. Sólo sabía que me embargaba el amor, que Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada testigo de nuestros paseos por el polvo del Real.

Le compuse bastantes poemas a Jeannie que ella jamás conoció (mejor para su salud aunque con esa edad le hubieran gustado). La perdí de vista y fui el Reig pasmado, la reencontré en El Corte Inglés del Duque –el único que había entonces- y la volví a perder. En el fondo yo era tímido y no existía Internet. ¿Vivirá aún? ¿Leerá esto? ¿Tendré que traducirlo al inglés? Si estás por ahí, Jeannie, estoy dispuesto a hacer un sacrificio y llevarte a la Feria. Pero tráete la cantimplora, un ventilador de mano y nada de subirnos en las atracciones de hoy en la Calle del Infierno, que no son aptas para personas mayores.