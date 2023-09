Mi Índice de Masa Corporal y el odioso espejo

A veces me meto en unos jardines muy desesperantes. Debe ser que los indios de la India no escatimamos con estas cosas, pero es que no pasa un día sin que descubra que soy un tipo muy, muy, normalucho o si sobrepaso algún índice (sea de lo que sea) es para entrar en el grupo de gorditos, feitos, tontitos o lo que se acabe en ito.

Últimamente, me he estado mirando en el espejo y notaba como que mi reflejo se iba convirtiendo en un cuadrado o algo así. Dicho de otro modo, he ido notando que me ponía como un cebollo. Ante algo tan terrible, no he dejado de buscar métodos con los que descubrir hasta dónde llegaba mi problema. Y he encontrado una forma de constatar que, efectivamente, estoy hecho un zolocho. El Índice de Masa Corporal (IMC) me ha colocado ante una realidad perversa y tóxica.

No quiero ser el que genere depresiones entre los lectores de este diario, pero creo que no está mal saber si el cuadrado del espejo es real o una pesadilla de la que vamos a despertar en unas horas. ¿Quiere usted saber cómo se calcula el IMC? Venga...

Utilice usted una balanza adecuada. Nada de romanas y eso.

Mida su altura en metros. Puede hacerlo utilizando una cinta métrica o apoyando la cabeza en la jamba de la puerta para marcar con un rotulador el lugar exacto en el que acaba su bonito cráneo. Asegúrese de que la medida esté en metros y no en centímetros. Es decir, necesitamos una medida como esta: 1,74 metros (no 174 centímetros).

Eleve su altura al cuadrado. Esto significa multiplicar su altura en metros por sí misma.

Divida su peso en kilogramos por el resultado obtenido en el paso anterior.

Y voila, ya tenemos el resultado que buscábamos. Ahora mire en qué tramo se encuentra lo obtenido:

Menos de 18.5: Bajo peso.

18.5 a 24.9: Peso saludable.

25 a 29.9: Sobrepeso.

30 o más: Obesidad.

¿Está usted gordito? Bienvenido al club. ¿Su peso es saludable? Me está empezando usted a caer fatal.