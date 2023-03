Mi padre sí tiene quien le escriba

Iba a escribirte ayer domingo por el día del padre, pero como se hablaba tanto de padres y de regalos y había otro asunto de actualidad lo he dejado para hoy, total, a ti qué más te da ya y además sabes que para mí todos los días son tus días, desde que te fuiste a la Nada en 1986 raro es el día que no te recuerdo y de cuando en vez derramo unas lagrimitas por no tenerte, que aún teníamos que hablar de muchas cosas, “compañero del alma, compañero”, y ya llevo en la vida siete años más que tú que te me fuiste con 61. Por si quieren tomar nota los que fuman, ya te decía mamá aquello de: “Juanito, chiquillo, que te vas a buscar lo que no tienes”, cuando fumabas un pitillo tras otro. Y mira, no sé si sería por eso porque Carrillo fumaba sus Gitanes sin parar y murió viejo, pero te entró lo que no tenías y en dos años hiciste como hacen los que se mueren, siempre me parece que nos decís: “Adiós, ahí os quedáis”, que no es poco, porque como sostenía Epicuro la muerte no es terrible para el que muere sino para el que sigue vivo. No estoy de acuerdo con él, desde luego, yo no perdono a “la muerte enamorada”, como diría Miguel Hernández, como no perdono tampoco a lo que ese poeta llamaba “la vida desatenta” que me está llevando paulatinamente a la vejez y mientras más años se cumplen más llorón se vuelve uno cuando te recuerdo a diario y me gustaría contarte lo que veo y lo que pienso.

¿Te acuerdas cuando en los inicios de la democracia me preguntabas a quién votar y yo te decía al Partido Comunista de España, a ti y a mamá, y tres votos que se iban a faltriquera roja de nuestra parte? Pues ya ni hablar de eso, papá, no existe partico comunista, son cuatro listos viviendo del Estado y de decir que son progresistas, todo el mundo vende algo y ellos venden lo del progresismo, confunden el comunismo con la estupidez más supina que se supera día a día como una especie de antología del disparate con la que te estarías divirtiendo tanto como yo. A la vista de que no tienen alternativa socioeconómica real y sólida se dedican a ir de ingenuos y de espabilados por la vida.

El otro día, Carlos Herrera, el presentador ése que conociste en la televisión, que ahora está en la radio de los curas, la que se llamó Radio Vida hace la tira de tiempo y estaba en la calle Trajano y desde hace muchos años se llama Radio Popular, ¿te acuerdas? Supongo que sí, como no me contestas nunca, papá, ¡leches!, que a ver si te manifiestas y se lo puedo contar a mi amigo García Bautista, experto en misterios, para que lo publique a los cuatro vientos... Pues te decía que Herrera puso ese pasodoble que a ti te gustaba tanto y a mí ahora también porque ahora soy más sabio, papá, y no me cambiaría por un joven actual de esos del montón por nada del mundo, quiero seguir así, más joven que ellos, que ya hay científicos que te calculan la edad psíquica y la biológica.