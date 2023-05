Michi, para en “El tomate”

Los autobuses que conducía el Michi salían desde el Mercado de Entradores, ese lugar donde se concentraba tanta gente, ese sitio donde en Navidad vendían pavos y otras aves. Los 12 o 15 kilómetros entre Sevilla y Villanueva, acompañado por mis amigos del alma, mis compañeros en el juego y en la música, significan el viaje que más y mejores recuerdos me trae. Incluso tomábamos a veces ese autobús del Michi a las 8 de la mañana, algo que no es muy habitual en la juventud, madrugar tanto para estar juntos, tocar las guitarras y darnos unos baños, aprovechar el día: existir.

Si aquel fue un tiempo dichoso ahora lo he mitificado. Por desgracia, soy alguien lleno de proyectos y con una vida por detrás. En esa vida estaba Michi al volante de un autobús que ahora me gustaría que circulara por el cielo llevando querubines de una nube a otra, de una galaxia a otra. Si, como afirmaba León Felipe, las estrellas son las ventanas del cielo, el Michi estará asomado a una de ellas y desde allí va a contemplar este año el transitar de los pasos en la ariscaleña fiesta de Santiago, una comitiva de imágenes que centraliza el propio Santiago a quien este año alabará en su pregón la teniente de alcalde María del Mar García Limón. Será en julio. Poco después, en septiembre, llegará la vendimia y ahí seguirá el Michi, esperando que alguien le eleve un vasito de mosto con queso, que beber sin comer no se hace en esta tierra.

En el último tercio de la vida idealizamos bastantes episodios de nuestro pasado. Yo quiero relajarme ante tanta movida del necesario periodo electoral para honrar la memoria de un vecino de Villanueva del Ariscal que ha muerto hace poco a una edad avanzada, con lo cual la pena es pena, pero se acepta con mayor resignación, qué le vamos a hacer, las personas y las cosas que nos trajeron bienestar interior no deberían morir nunca, de esa manera podríamos gozar de todo ahora que nos percatamos de que hubo momentos en los que éramos felices de verdad y no lo sabíamos.

En el trayecto contrario, desde Villanueva a Sevilla, el Michi pasaba con su vehículo por Espartinas, que para mí es, sobre todo, el pueblo donde nació mi amigo el poeta José Luis Núñez, que se nos fue muy pronto. Al pasar por allí, de ida a Sevilla o de regreso a Villanueva, alguien solía gritar. “¡Michi, para en el “tomate”! El tomate era una casa con las paredes rojas pero de un rojo oscuro, un rojo tinto; se hallaba y se halla en la entrada del pueblo según se venía de Villanueva, entonces las paradas no estaban tan fijas como ahora, había complicidad entre viajeros y conductor, todos se conocían, la masificación fue llegando después.

A mí me dan ganas de decirle al Michi que se detenga, que yo me bajo en la próxima porque necesito descansar una buena temporada. Supongo que a mí y a muchas otras personas. No, nada de eso, tenemos que seguir aquí, ahora para rememorar al Michi, mañana para continuar viviendo, no hay otra cosa mejor que podamos hacer. Y vivir es también prepararnos –cada uno a su modo- para subirnos en el autobús en el que ahora mismo el Michi traslada querubines de una nube a otra.