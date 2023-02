Miguel Gallardo será premiado por la Asociación de la Prensa de Sevilla , 50 años de periodismo todo terreno

Es una gran persona y todos los que tenemos la suerte de contar con su amistad lo sabemos. Miguel solo sabe hacer periodismo del bueno, de buscar la noticia, de haber dejado tras cincuenta años amigos por los innumerables medios de comunicación por donde pasa. Dice que se jubila, pero yo lo pongo entre paréntesis, no me imagino a Gallardo relajado y sin hacer aquello que mas le gusta, contar cosas. Su rincón favorito la Playa de Regla y su Chipiona que lo trata como un chipionero más. La junta directiva de la Asociación de la Prensa de Sevilla ha decidido conceder una mención especial. Miguel Gallardo además es abogado, empresario y entrenador de baloncesto e inició su trayectoria como informador deportivo en La Voz del Guadalquivir. Posteriormente, trabajó en El Correo de Andalucía, Nueva Andalucía, El País Andalucía y en el diario AS. Fundó así mismo las agencias de noticias Andalucía Deportiva y Nuevo Día, que se convirtieron en escuelas de periodismo real de muchos jóvenes andaluces que, años después, tendrían un papel relevante en la profesión, y que lograron ahí su primer empleo y salario. Más tarde se dedicó a la información de sociedad, y trabajó para la agencia Europa Press Reportajes, en Radio Sevilla y en Localia TV. Puso en marcha la agencia Sevilla Press y el diario digital sevillapress.com, en los que aún hoy desarrolla su labor periodística. Durante cinco años fue también director de Comunicación de la Federación Española de Baloncesto. Es autor de ocho libros, la mayoría relacionados con el mundo del deporte. En 2019, creó Sevilla Press Ediciones, que ya ha publicado 17 obras. El acto de entrega de los premios tendrá lugar el próximo día 9 de marzo, jueves, a las 20.00 horas, en la Fundación Cajasol, sita en la Plaza San Francisco de Sevilla. El jurado de la XXX edición del Premio de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla ha estado formado por Manuel Vargas, director de Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla; Alba García, responsable de Comunicación de la Fundación Cajasol; José Montero, presidente de la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC); Francisco Javier Caro, secretario general de la Facultad de Comunicación de Sevilla; y Rafael Rodríguez, presidente de la APS. Allí estaremos para acompañarte en ese galardón tan merecido y estoy seguro de que el aforo se quedara pequeño si decidimos todos estar contigo. Lo mejor de Miguel es pasear con él por la playa de Chipiona y que te cuente cosas de la historia de ese municipio gaditano o vivencias de tantos años en los medios de comunicación, unos creados por el y otros muchos como colaborador, es la magia de un gran hombre en todo el sentido de la palabra, en amplitud física y mental. Enhorabuena Miguel, te mereces eso y más.