Mil y una asignaturas obligatorias

Los profesores estamos hasta allí de lo que debería ser asignatura obligatoria: la danza, la coeducación, el teatro, la gestión del móvil, el zumba, la contabilidad financiera, el uso de las redes, la administración del hogar, los grafitis, el respeto a los animales, la enología, la educación culinaria, el kárate, la nutrición, la meditación, la natación, la mediación, la manipulación de alimentos, la lengua de signos, los primeros auxilios, el autoconocimiento, el ajedrez, el flamenco, la risoterapia, la serie de moda, viajar e incluso la religión de cada cual, sin olvidar la última chorrada que se le ocurra al influencer que lo esté petando.

Todo imprescindible, menos lo que debería serlo. Y así, sin entender jamás lo que significan los valores transversales, nos sigue luciendo el pelo y no solo el pelo.

La tendencia de las últimas décadas, al margen de que unas leyes educativas se derriben a otras para abaratar el desconocimiento hasta el extremo del despido sin derecho a más indemnización que el papelito insípido que recibe todo quisqui, ha sido aumentar el número de asignaturas –muy obligatorias todas- para ir vaciando simultáneamente de contenido el currículum global. No solo los niños, sino el propio legislador han ido convenciéndose de esa falacia de que la memoria es inútil porque todo viene en internet y el único cometido de la escuela es implantar en cada estudiante el mantra de la felicidad.

Primero fue la malévola manipulación de que a la escuela no se iba a aprender, sino a educarse. El cambio de enseñanza por educación fue liberando a las familias de su cometido ancestral, al tiempo que endiñaba en los docentes el mochuelo de que la chiquillería aprendiera a permanecer sentada. Luego se nos fue infiltrando aquella idea engañosamente plausible de que el maestro no necesitaba estrado porque había que implementar la democracia en las aulas, donde todos somos iguales, pues todos vamos allí a ensalzar ese axioma ñoño de la felicidad. Hace ya tiempo que está mal visto que los docentes digan que van a transmitir conocimiento porque todo eso suena tan rancio que quienes triunfan de veras son quienes se presentan como animadores socioculturales de la emotividad. A continuación vino el cuestionamiento radical del concepto de evaluación, pues sobre la base de la relatividad emocional, ¿quiénes son los maestros para establecer quién sabe y quién no? ¿Qué importan los exámenes? ¿Qué puede llegar a medir un trabajo puntual, o diez? ¿Es que no nos habíamos enterado aún de que la escuela era una probeta para el proyecto vivencial de cada persona? Y en ese sentido –con la crucifixión de las lecturas clásicas y la promoción de cualquier bestseller- pusieron en órbita ese código lánguido de los estándares, los ítems, las competencias y los objetivos hasta el infinito para demostrar siempre que fuera menester que la promoción era posible y deseable. Y así es como hemos llegado a esta saturación universitaria en la que tantos de sus clientes presentan másteres refritos con faltas de ortografía y sin la más pajolera idea de lo que supone un juicio crítico a la luz de una decente bibliografía. Pero qué importan las cosas del pasado cuando hoy se vive en Instagram.

Vuelve el curso académico y ya estamos a la espera impaciente de qué asignatura obligatoria es la que esta temporada no nos puede faltar. Mientras no volvamos a descubrir que en la lectura comprensiva, en la escritura correcta y creativa, en las matemáticas, en la geografía y la historia, en las ciencias, en los idiomas y en la educación física y saludable caben todas las herramientas para enfrentarnos con dignidad y rigor a la vida, inevitablemente transversal, seguiremos dejando que la vacuidad del mundo influya en la educación pública y no al revés.