¡Milagro en la JMJ! !Los ciegos pueden ver!

¿Hay alguien en la sala que tenga a mano el número de teléfono del director general de la ONCE? ¿Puede alguien buscarlo en alguna parte? Es urgente. Se acabaron los problemas para miles de ciegos de todo el mundo. Y el remedio a su falta de visión es tan fácil como rezar una novena a la Virgen de las Nieves.

Jimena, una joven madrileña de 16 años, vuelve a ver con claridad después de más de dos años. La cosa es inexplicable a ojos de la ciencia, pero es que (según los sacerdotes próximos al Opus Dei) la fe mueve montañas. El milagro ha ocurrido durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. El testimonio de la joven es este: “Hola a todos, estoy súper afónica, pero soy Jimena. Quería agradecer a todos los que me habéis acompañado en esta novena porque esta mañana me he levantado como vengo levantándome durante dos años y medio viendo súper borroso, fatal. He ido con mis amigas a misa porque estamos en la JMJ, y bueno la verdad es que en misa estaba súper súper nerviosa, y bueno pues después de comulgar me he puesto en el banco, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y me quería curar y se lo he pedido a Dios muchísimo. Cuando he abierto los ojos ¡veía perfectamente!, ¡ha sido demasiado! Hay que dar muchísimas gracias a Dios por el milagro porque he visto el altar, el sagrario, estaban mis amigas y la veía perfectamente que estaban dos años y medio más mayores que como las recordaba, y luego me he mirado en el espejo, estoy un poco cambiada. Luego, al final de la misa, he leído la oración de la novena, la que hemos estado rezando...todavía leo bastante bien, no se me ha olvidado del todo, aunque leo un poco lento pero ya iré cogiendo práctica. ¡Estoy súper súper contenta!, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto, esto ha sido una prueba de fe, y voy a llamar a todas mis hijas Nieves y el 5 de agosto es mi nuevo cumpleaños, porque la Virgen me ha hecho un regalazo que no se me va a olvidar. Ahora lo que queda de la JMJ es para dar gracias. Celebraremos una misa o una novena para dar gracias porque esto es un regalazo. Gracias por haber rezado tanto por mí. Un beso muy fuerte”.

Hay que preguntarse si cantar el ‘Cara al sol’ o canturrear eso de ‘Que te vote Txapote’ ha tenido algo que ver en todo esto o sólo la oración ha sido la causante de un milagro que no puede pasar desapercibido. Si rezando un par de años la cosa puede mejorar, a rezar se ha dicho.

Es curioso que se produzca este milagro justo durante el transcurso de la JMJ. Es curioso que se produzca teniendo como protagonista a un grupo de personas (aquí ha rezado hasta el apuntador por lo que se ve) que pertenecen al grupo Hakuna, grupo religioso muy próximo a la Obra y fundado por José Pedro Manglano, un grupo que ha movilizado a un número importante de jóvenes. Uno de sus miembros ha dicho que si tuviera que definir el grupo Hakuna diría lo siguiente: “una fila de locos que siguen a Cristo”. Yo también diría lo mismo.

El caso es que los ciegos pueden volver a ver y los científicos no tienen nada que hacer frente a la potencia de una novena rezada por muchos. Y esto es algo que debería revolucionar el curso de las cosas.

Bueno, a ver, ¿alguien tiene el teléfono de este hombre o no?