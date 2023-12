¡Milagro! PP y PSOE capaces de llegar a acuerdos, pero sólo para subirse el sueldo

El que piense que los políticos españoles no son capaces de ponerse de acuerdo (en lo esencial para ellos) es que no se entera de nada. Son capaces de sentarse, charlar relajadamente y llegar a un acuerdo el mismo día que comienzan las negociaciones. No querer ver algo así es ser casi mala persona. ¿No me creen? Pues sepan ustedes que los miembros de la Mesa del Senado del PP y del PSOE han alcanzado un acuerdo en un pis pas para subirse el sueldo entre un 8 y un 13 por ciento, lo que supone entre 11.000 y 16.600 euros de incremento salarial. Lo mismo que a usted y a mí ¿verdad? Es verdad que los miembros de la Mesa del Senado, de PP y PSOE, han rectificado y finalmente eliminarán en una próxima reunión en enero la subida de salario referente a complementos por ostentar algún cargo en las comisiones parlamentarias de la Cámara que habían acordado en una reunión el pasado 5 de diciembre, pero eso sólo ha ocurrido después de montarse la marimorena en redes sociales y medios de comunicación.

Si esto no es suficiente para sentir vergüenza que alguien me explique qué me he perdido. Los políticos españoles no miden las consecuencias de sus acciones o es que los españoles estamos narcotizados y ya ni sentimos ni padecemos sea lo que sea que suceda. La carga que supone tener miles de políticos viviendo del cuento es insoportable. Nadie sabe cuántos políticos hay en España; no, nadie lo sabe. Se calcula que pueden superar los 400.000, pero para no especular vamos a manejar los datos del Ministerio de Política Territorial. Los cargos políticos elegidos por la ciudadanía son cerca de 75.000. Y eso significa 75.000 sueldos, 75.000 personas cobrando dietas, 75.000 personas lastrando la economía nacional. Y asistimos a diario a falta de diálogo, falta de acuerdos fundamentales, falta de compromiso con el futuro de la nación, intentos de separación de partes de España, corrupción con drogas y putas en primera línea... Esto es un verdadero desastre. Y seguimos mirando como las vacas miran los trenes pasar mientras pastan. No se puede vivir con más desidia. Eso sí, lo peor es comprobar que algunos ciudadanos (no son pocos) se pegan, discuten y hacen grandes aspavientos defendiendo a todos estos que se suben los sueldos a la primera de cambio. Mí no entender.