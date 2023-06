Mis expertos, tus expertos, los expertos

En los medios de comunicación cuando desean ampliar una información primero la anuncian a su manera y según su intencionalidad y luego acuden a un experto como diciéndoles a los receptores: miren, miren, hasta el experto nos da la razón y afirma lo mismo que nosotros, ¡qué objetivos y rigurosos somos! Eso sí, nunca nos cuentan quién es en realidad su experto. Sólo su nombre y su situación profesional. Eso y nada es casi lo mismo. ¿Quién es en realidad ese experto que suele reforzar la línea editorial del medio? Lo primero que debe preguntarse un ciudadano crítico y con mente abierta que no busque que le digan lo que quiere que le digan es quién le está hablando en el mundo mediático y en el cotidiano. Eso es privilegio de minorías y ya se sabe que esta sección y todo lo que escribo va dirigido por lo general a las minorías, las mayorías borreguiles no me interesan, tienen un problema que es suyo y hallan tranquilidad manteniendo ese problema que es la falta de heterodoxia y no pensar que pueden estar equivocados o que sus pensamientos no están completos. Les va la vida en ello.

Lo que contemplo con demasiada frecuencia es que en los medios no existen los expertos sino mis expertos y tus expertos. Hay demasiado experto politizado que atiende más a su corazón que a su conciencia. A cambio reciben sus premios, los pasean los políticos por ahí, los entrevistan en los medios que esos políticos controlan, los premian los mismos de su cuerda... Es decir, son expertos, sí, pero acaso tuertos, demasiado agradecidos a sus “managers”.

Con el tema de Doñana se está viendo. Entre unos expertos y otros no sabe uno de quién fiarse. ¿Es fiable que el PP desee cargarse una zona que vivió de milagro hasta con Franco? Sí, es fiable, lo dice la ciencia, lo dicen los expertos. ¿Qué expertos? Pues los expertos que entienden del asunto. No dudo de que entiendan, pero cuando yo me detengo a leer bien todo el barullo no encuentro que la Junta del PP desee cargarse aquello. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para pasar a la Historia como unos asesinos del medio ambiente y perder elecciones? ¿Acaso agarrar el rábano por las hojas en un asunto ancestral en el que otros no han querido meterse para que no dejen de llamarlos progresistas es desear destruir un paraje natural único?

Tal vez esté yo también dejándome llevar por mis emociones, como esos expertos de unos y otros. Mi asco por el grado de deterioro al que ha llegado el concepto progresismo puede que me esté jugando malas pasadas. Lo que observo es a un presidente, Bonilla, que se ha arriesgado sin necesidad, que buscará votos como todos -la “corrupción” del voto- pero que ha dejado la puerta abierta a soluciones intermedias para enmendar la suya. Hagan juego, señores conservacionistas, existe un problema y ustedes se limitan a chillar o a abstenerse primero hace tiempo -como el fiel escudero de Sánchez, señor Espadas- y ahora a vociferar, la medianía del tal Espadas es de escándalo, no me extraña que lleguen ahí esas personas porque en España la mediocridad es un mérito.

Les diré una cosa en voz baja como otras veces. Los expertos de verdad, en España, suelen estar vetados, recluidos en sus universidades o en sus casas. Se supone que yo soy experto en poder y comunicación. Les contaré en un plis plas mi caso. Una vez me llevaron a un debate en el Canal Sur TV del PSOE sobre la monarquía. Cuando expresé mi postura hicieron un alto publicitario. Al margen de los ciudadanos, “a micrófono cerrado”, le dictaron desde realización y sobre la marcha un “editorial” a la presentadora a través del pinganillo. La moza lo leyó nada más reiniciarse el programa. Jamás he sido invitado de nuevo.

Otro caso: a mí me llamaban los malos, los rusos, para que les diera mi opinión sobre el poder de los medios en Occidente. Me llamaban desde la televisión rusa RT y desde la agencia Sputnik. Un día quedaron en grabarme unas palabras sobre las idioteces que lanza el presidente mexicano, conocido por sus sigas AMLO, en relación con lo perversos que fuimos con los indígenas aztecas que antes de llegar nosotros se habían cargado todas las culturas de sus alrededores. Les advertí a los rusos que yo no estaba de acuerdo con AMLO. Perseguían que el experto entrara al trapo de sus intenciones degradadoras contra mi país. Ya no me han vuelto a llamar más.

O sea, que hay que ser un experto, pero domado. Y eso, en el fondo, ni es experto ni es nada. Tengo más experiencias, mas basta por hoy. Ah, no me quejo, narro, estoy la mar de a gusto en mi casa, estudiando, pensando, escribiendo y mirando a las musarañas o mensajitos lindos de palabras lindas en el móvil, cuando me canso de lo otro que es lo importante y lo urgente.