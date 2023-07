Mis vecinos de la Amargura

Y si de la calle pasamos a la umbría bella del interior de San Juan de la Palma encontramos un hermoso templo siempre abierto y bien cuidado a expensas de la hermandad. Que invita a la oración en la capilla del sagrario, donde Dios callado reina en silencio, o a la simple visita a las imágenes, sin pronunciar palabra. Templo que resplandece en los cultos solemnes en honor de los titulares, que, y esto es lo que más importante que merece ser resaltado, registran una más que notable asistencia de hermanos y fieles en cualquier día de ellos, con personas de pie ante el cancel de la iglesia y sillas apiladas al fondo que se toman y devuelven al final como algo cotidiano y habitual. Quinario al Señor del Silencio en el frío enero junto al Jubileo Circular. Septenario doloroso a la Amargura en días más tibios de febrero, templo a rebosar cada noche. Día grande de la Función Principal de Instituto, esplendor de la liturgia solemne con que visten los cofrades su días grandes. Altar espléndido, música bien cuidada y acorde que eleva el alma, protestación de fe que reúne a generaciones, hasta los recordatorios son preciosos... Pero aún nos podemos fijar en el triduo pascual, en los días mismos de Semana Santa, en el besamanos de noviembre con sus momentos de oración junto a la Virgen de jóvenes, mayores y niños y la función de la coronación, en desapacible noche otoñal con la iglesia abarrotada alrededor de la Amargura que preside desde el suelo. O en los cultos eucarísticos de junio con el calor que aprieta, devoción a Jesús Eucaristía que no tiene un eco masivo, pero que aquí también encuentra una más que aceptable respuesta de hermanos. Misa solemne y procesión claustral con el Santísimo con nutridas filas con cirios e insignias en la víspera del domingo del Corpus, testimonio fiel de una de las más antiguas hermandades sacramentales de nuestra ciudad.



Pero, además, desde mi ventana de vecindad y con algo de indiscreción, me fijo y veo algo más, en un nivel de hermandad quizás más profundo, menos exterior y visible. Y es el salón de la casa-hermandad repleto de hermanos en mil y una convivencias por distintos motivos y circunstancias, en fechas y momentos muy diferentes del año, ¡hasta en la madrugada del Domingo de Resurrección, con el entrañable ágape nada menos que tras la Vigilia Pascual! Momentos para los grupos de formación cristiana -interesante el ciclo de este año sobre historia de la Iglesia- tan esenciales en las hermandades de hoy, para la caridad y acción social -ejemplar el testimonio cada viernes con “Alameda para los mayores”-, para los jóvenes, los acólitos, el coro o las cuadrillas de costaleros. Para todo y para todos hay espacio y lugar. Y no hay mejor indicador de la vitalidad y la fraternidad de una hermandad que la acogida y el compartir juntos muchos hermanos -cada uno una historia, un carisma, una tarea, una misión- charla y refrigerio tras la celebración de cultos, reuniones, actos y cabildos, momentos íntimos pero no menos significativos en la vida de una cofradía.

Los tres últimos años han tenido como lema de cada ejercicio: “La Hermandad es servicio”, “La Hermandad es testimonio” y “La Hermandad es encuentro”, “simbolizando algunos de los pilares que deben marcar la vida diaria de nuestra gran familia de San Juan de la Palma” escribía el hermano mayor, Nicolás Ollero, que acaba de finalizar su mandato, quien explica todo este espíritu a la perfección: “el encuentro crea comunidad, la verdadera hermandad. El culto, la formación y la caridad son más productivos cuando los que participamos somos una gran familia. Conseguir el objetivo de una comunidad viva, solidaria y fraternal debe ser el fin primordial de la junta de gobierno y de los hermanos de San Juan de la Palma”. Y aún pueden hojear el cuidado anuario que editan, donde se da cuenta con preciosa prestancia de toda esta actividad cofradiera o la ajustada utilización a los fines y actos de la hermandad que hacen de las redes sociales, detalles todos que muestran una realidad bien engrasada, con una sabia e inteligente combinación de lo viejo y clásico con lo nuevo y actual. Algo nada fácil de alcanzar en los tiempos que corren, de distancias físicas y espirituales. Frente al riesgo de hermandades vacías o vaciadas por dentro que nos acecha en más ocasiones de las deseadas, el observar de cerca la cordialidad y la vivencia humana y cofrade de la hermandad de la Amargura nos reconforta y reconcilia con lo mejor del espíritu cofradiero puesto al día y cimentado alrededor de la devoción y el culto hacia unas imágenes sagradas.

Como vecino de La Amargura los veo y esto es lo que contemplo. Dice el proverbio castellano que el roce hace el cariño, y yo así se lo expreso a mis vecinos, a los amigos y hermanos de la Amargura, la hermandad y cofradía de San Juan de la Palma. ¡Qué hermandad y qué cofradía!