¿Mónica García y Enrique Ossorio son unos indecentes? Las ayudas a las familias numerosas en entredicho

Me dicen que, a raíz de este follón que se ha montado en Madrid con las ayudas a las familias vulnerables que cobraban dos políticos (ambos forman familia numerosa con sus parejas e hijos), alguien ha propuesto revisar este asunto para eliminar las ayudas a los que más ganen. Y eso ya es empezar mal. Pero, claro, estamos en España e improvisamos y reaccionamos como pollo sin cabeza ante una situación que se complica. Es empezar mal porque habría que revisar todo lo que somos.

Sería muy largo profundizar en este asunto, pero existen aspectos que hay que tener en cuenta en cualquier caso. Las familias numerosas (sean los padres ricos o pobres de solemnidad) aportan a la sociedad mucho más de lo que restan al recibir ayudas. En mi caso, cuatro jóvenes cotizarán a la Seguridad Social y dejarán lo mejor de sus vidas trabajando para que España vaya mejor. Dos de ellos ya lo hacen tras haber estudiado como bestias. Llevar a ese punto a los hijos es costosísimo para los padres. Y el beneficio es para todos (como el de generan todos los jóvenes del país aunque estos se diferencian porque lo hacen en pelotón).

No hay que olvidar que el índice de natalidad en España está bajo mínimos y que si no nacen niños se ponen en peligro muchas cosas como, por ejemplo, el sistema de pensiones puesto que sin cotizantes se acabó lo que se daba.

Tengo que decir que las ayudas a las familias numerosas son escasas. Que nadie piense que es un chollo tener cuatro hijos como en mi caso. ¿Me sale más barato viajar en tren? Sí creo que el descuento es del 20 por ciento... pero si viajas. En la universidad se paga el 50 por ciento de las tasas aunque los libros se pagan igual que todo el mundo y pagas... cuatro veces lo que una familia con un solo hijo. Y pocas cosas más. Una de ellas es la famosa ayuda que te permite pagar menos de luz.

Nunca he solicitado esa ayuda. Jamás. Me parecía inadecuado, casi obsceno, beneficiarme de una ayuda que parecía destinada a familias en situación mucho más precaria que en la que se encuentra la mía. Pero añado que si centramos el debate en la familia numerosa (si debe o no recibir ayudas) he de recordar que la sanidad y la educación públicas son gratuitas y universales y pueden hacer uso de ellas los más ricos de España. Si metemos mano a algo se lo metemos a todo ¿no?. ¿Por qué no pagan 10 euritos los que más tiene si van a vacunarse, es decir el 80 por ciento de la sociedad? Sería una forma de hacer algo más sostenible el sistema ¿verdad? Pero esto es España y van a pagar el pato las familias numerosas que acumulan ayudas ridículas.

Lo único que está claro es que es vergonzoso que el ejemplo de los políticos vaya de lo mezquino a lo ridículo Lo de Mónica García pidiendo la dimisión del otro haciendo ello lo mismo es de opereta barata). ¿Tienen derecho los implicados en este escándalo a recibir la ayuda? Claro que sí. ¿Es decente hacerlo? Por supuesto que no. ¿Eliminar estas ayudas arreglarán las cosas? Creo que lo único que se conseguirá con este cambio que se va a proponer es que si ya teníamos pocos hijos, la cosa irá de mal en peor. Ya veremos.