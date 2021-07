Mónica García y su filete de carne

Estamos llegando a unos niveles de estupidez que resulta alarmante. En redes sociales y en algunos medios de comunicación se está hablando con vehemencia e insistencia desbordante del filete que se comió Mónica García, líder de Más Madrid, en un restaurante madrileño. Le reprochan que, mientras la izquierda política pide reducir el consumo de carne, ella se come un filete. ¡Impresionante!

Esto, lo que pasa en España, ha dejado de tener ni pies ni cabeza. Efectivamente, no son pocos los que afirman que reducir el consumo de carne puede contribuir al cuidado del planeta Tierra. Reducir y no dejar de consumir. Por tanto, se puede abogar por comer menos cantidad de carne y, al mismo tiempo, comer carne. Así de sencillo, se acabó el debate. Pero no, en España no se acaba nada que tenga que ver con denigrar al de enfrente, por liquidar la vida pública de políticos o cantantes o personas populares. Ya que hablamos de filetes, todo se convierte en carnaza si eso proporciona votos o likes en las redes sociales. Vivimos del cotilleo, viendo cómo despellejan a unos y otros, paladeando el fracaso ajeno.

Mónica García se puede comer un filete con patatas aunque defienda un consumo menor o aunque eso lo diga un ministro de Podemos. Todo lo que se encuentra más allá de esto es estúpido; y que esto se convierta en noticia o en motivo de debate dice mucho del nivel en el que nos encontramos.

El hambre en el mundo, lo insolidarios que somos en Occidente con los países pobres, la pandemia que sigue causando estragos en todo el mundo aunque cebándose con los países menos desarrollados o la violencia que invade la realidad desde hace cientos de años, sí podrían ser motivo de reflexión y de discusión; pero que una señora se coma un filete en un restaurante... En fin, que mejor lo dejamos aquí ¿no?