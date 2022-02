Monumento a Riqueni en el río

Ayer estuve con Rafael Riqueni en Triana, paseando por el Paseo del Arte, por la orilla del río, y le dije dónde le pondría yo un monumento. En una plataforma flotante en el río a la altura del puente. El genio del toque sevillano no tiene nada en Triana que recuerde que nació en una de sus calles, Fabié, donde también vinieron al mundo otros artistas del flamenco como Naranjito, Curro Fernández o Diego Camacho El Boquerón. A Rafael Riqueni del Canto no le han puesto aún un azulejo en ningún rincón de su barrio, con lo que gusta un azulejo en el viejo arrabal de Caganchos y Pelaos. Por cierto. Ayer pasé por la calle Procurador, donde nació el gran cantaor Ramón el Ollero, según demostramos hace años, y en el número 4, que fue donde vino al mundo el soleaero, sigue sin estar una placa o azulejo que lo conmemore. Ramón Rodríguez Vargas El Ollero fue el cantaor más importante del barrio en el siglo XIX, creador de soleares y maestro de otros cantaores del arrabal y de fuera de Sevilla. Que nada lo señale es algo inexplicable, sobre todo si tenemos en cuenta que es raro encontrar una calle donde no haya uno o varios azulejos conmemorativos. Ayer hablaba con el maestro Riqueni sobre esto de los reconocimientos a los artistas de Triana y eludía el tema, quizá por su timidez. Pero en un momento dado, cuando le dije que su monumento tendría que estar, cuando sea, flotando sobre el río, se le iluminaron sus apagados ojos. “Las cosas en vida”, dijo, como viéndose ya tocando por soleá, en bronce, sobre una barca junto al puente. Lorca veía a Manuel Torres sentado en la Alameda de Hércules, con pelo natural, y yo veo a Rafael sobre el agua de su río tocando una soleá con una gaviota posada en el mástil de su guitarra y barbos de bronce saliéndose del agua para escuchar sus trémelos y arpegios. Todo esto es como un sueño, pero, ¿qué es el toque del maestro sino un sueño de Triana, el de un niño de la calle Fabié que quiso ser guitarrista, músico, flamenco, artista? Hay que darle una alegría al gran maestro ahora que está bien para disfrutarla, para recoger el fruto de lo sembrado.