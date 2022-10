Morir para ser amado

La muerte de Jesús Quintero nos demuestra una vez más que no hay como morirse para ser amado e idolatrado en España. Cuando me enteraba del estado de salud del periodista y de su situación financiera –la última vez que lo vi, en el centro de Sevilla, iba vendiendo vida, pidiendo a voces un cable–, reflexioné sobre el hecho de que haya que morir en la ruina y con la cara acartonada para ser reconocido por tu trabajo. ¿Quién se acordaba ya del Loco de la Colina? Nadie fue a verlo a su casa para ayudarle a irse de una manera digna, que se sepa. El flamenco le dio la espalda, y si nos pusiéramos a juntar en un archivo todo lo que hizo en sus programas por este arte, por sus artistas, necesitaríamos un disco duro tan grande como una furgoneta. ¿Alguien sabía lo que hizo por Paco de Lucía, al que le dio la oportunidad de que fuera quien llevara por primera vez el flamenco al Teatro Real de Madrid, en febrero de 1975? Es verdad que a veces abusaba en sus programas de los bufones flamencos, del tópico de la gracia. Pero también logró que Manuela Carrasco tuviera el éxito de su vida cuando Antonio Chocolate le cantó por seguiriyas en el Maestranza, dentro de la Bienal de 2002, para darse chocazos. Le gustaba la pureza, lo genuino, el pellizco y el compás. ¿Qué ha hecho el flamenco por el gran periodista de San Juan del Puerto? Quiero decir a lo grande, un reconocimiento por todo lo que hizo por los artistas. Lo harán ahora, cuando ya no podrá dar las gracias. Igual que el Ayuntamiento de Sevilla, que ha prometido una plaquita en la calle Placentines, donde estuvo Radio América. También ahí, en esa emisora, estuvo el flamenco, un programa del inolvidable Amós Rodríguez Rey, el cantaor y flamencólogo gaditano. Heredé todos los guiones, escritos a mano, de ese programa. Aquí toda la gloria se la llevan los artistas que cantan, bailan o tocan la guitarra. Para mí son los más importantes de este arte, que conste, pero no hay derecho a que esas personas que luchan por él en otros campos se vayan a la tierra sin ser reconocidos. Jesús Quintero era uno de ellos. Un día, en una fiesta, bailaba Paco Valdepeñas para sacarlo a hombros y le cantaba Pepa de Utrera. Jesús estaba como los locos, dándose cachetazos en la cara, como los árabes cuando se les mete el tárab en el cuerpo, emocionados por la música. Y me dijo: “Lucha por esto, Manuél. Que no se mueran de hambre”. Sabía muy bien el valor que tenían los artistas auténticos. Y si estaban locos, mejor.