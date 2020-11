Morirse por falta de sitio en este mundo

Lo más lamentable, lo más cruel e inhumano, lo más inesperado, insoportable y silenciado de esta crisis mundial que sufrimos es que hay demasiada gente que, al margen del coronavirus, se está muriendo o se va a morir porque nuestro sistema sanitario no tiene sitio para ellos. Ni tiempo ni espacio ni misericordia.

Nos lo llevan advirtiendo desde el principio, desde cuando hace casi un año -¡cómo se nos ha resbalado 2020 entre los dedos!- se relativizaba el coronavirus como un resfriado más y se ponía el acento, sin embargo, no en la mortalidad directa del bicho sino en la mortalidad derivada del colapso hospitalario. Ahora, cuando ya vamos por la segunda o tercera ola –esto va por barrios, como todo-, hemos experimentado sobradamente que todo es finito: también las camas, los médicos, la inversión, la paciencia, la ilusión. Deberíamos luchar desde este precipicio globalizado por que no lo sea también la esperanza. Porque sería entonces cuando estemos perdidos.

No damos crédito a lo que sucede. No nos creemos que los recursos son limitados o, mejor dicho, están limitados porque ha habido quienes les han puesto límites. Salvar una vida, conceder la gracia de seguir viviendo, que es la tarea primordial de nuestra sanidad, de la que se nos ha llenado la boca en las últimas décadas proclamando que es la mejor del mundo, depende en última instancia –o sea, ahora mismo- no de que los mejores científicos del mundo encuentren por fin la vacuna contra el COVID-19, sino de que en cualquier rincón hospitalario haya un espacio, o dos, o mil, lo suficientemente grande para que quepa la cama de esa persona cuya salud depende de estar hospitalizada, cuidada y mimada por un equipo médico que, hoy por hoy, está en otros menesteres, o sea, en el menester, en el mester de siempre en los últimos meses que es la conversación inapelable de todos nosotros. No hablamos de otra cosa. Valiente mester de juglaría.

Es por ello –por toda esa gente que verdaderamente necesita un hospital, una cama y un equipo sanitario a su disposición- por lo que tenemos la obligación moral de no enfermar porque sí, por nuestro descuido, por nuestra insolidaridad, por nuestra incapacidad para entender que no son tiempos para ir por ahí diciendo que, a pesar de todo, hay que vivir. Frente a la frivolidad hedonista de tanta gente a la que no me importa llamar gentuza, hay que recordar que vivir tiene que conjugarse obligatoriamente en plural.