Mucho Arenal, mucho Ventura

Fechas navideñas, señaladas. Recuerdos se suceden en una Sevilla que este año se ha quedado prácticamente sin nada. Ausentes las fiestas, los ánimos, caídos... Que se pare el mundo que en el barrio del Arenal hay un rincón en el que el sevillano hace su ‘paraita’ para volver a sentirse vivo. Si no has ido al Ventura, es precisamente porque no conoces el sabor de la Sevilla más pura.

Simple, sencilla y frías cañas. Qué más podemos pedir a una esquinita en la que el cliente principiante se endulza tanto que se enamora hasta las entrañas. No es para menos. El trato, el ambiente, la ubicación. Son todos alicientes para retornar y saborear momentos esenciales de la vida. La sal de ésta reside en las pequeñas cosas y en el Ventura se concentra una elocuente frecuencia de algarabías.

He visto festejos, risas, llantos. He visto a alemanes de la familia Schlatter enamorarse de Triana como si de ella se nutriera un corazón apasionado. Amistades forjadas y asentadas. Cachondeos, canciones, conversaciones profundas y vitales que alargan un circuito de vasos vaciados. Artistas con su guitarra que pasean por su puerta con el ángel y el ejemplo del buen vivir sevillano. Delirios entre gente querida que son capaces de rechazar todo mal que aceche al mismísimo ser humano.

Si hablo de la comida, tienen que permitirme babear. La lista de montaditos es deliciosa desde el principio hasta el final. Un buen queso con ‘mermerlá’ de tomate como símil de afecto e intercambio de pasiones entre enamorados que intercambian miradas dentro de su propio reinar. Lo siento de veras por aquellas personas que no me pueden entender. Comprendo que este sentimiento se me pueda envidiar. Poquito se habla de lo mucho de lo que se podría hablar.

Y si encima felicitan a sus clientes por Navidad de forma tan original, apaguen las luces, enciendan los focos. El Arenal pertenece al Ventura y no hay más que hablar.