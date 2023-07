Muchos funcionarios y más hacen falta

El gobierno está tirando la casa por la ventana: 40.000 plazas de funcionarios entre accesos libres y consolidación de los que están dentro. Es una medida que si tuviéramos otro gobierno la podría eliminar o matizar, a ver si se atreve. Casi tres millones de funcionarios hay en España y una de cada dos personas o prepara oposiciones o está pensando en prepararlas. Tal y como está el mercado laboral hoy en día, lograr un puesto en la Administración es aplicarse el dicho de “más vale una vez colorado que ciento amarillo” porque hay que ver las criaturas las fatiguitas y las humillaciones que están aguantando en el sector privado. Criaturas que no siempre son jóvenes sino que ahí están los parados de más de cuarenta años, a ver qué hacen. Mientras, los que buscan trabajo van a una empresa y a lo peor ni tienen la cortesía de llamarlos para decirles que no cuentan con ellos.

En el mercado, el ser humano como tal y genéricamente considerado, vale poco, tanto en su dignidad como en su salario. Y la movilidad laboral es continua en ciertos sectores en los que los trabajadores kleenex abundan. No es extraño por tanto que en lugar de tragarse ese rollo doctrinario de ser emprendedor el ciudadano desee una estabilidad de por vida para poder vivir. Es paradójico escuchar a la COPE revelarse contra la pretensión gubernamental y afirmar al mismo tiempo que la gente quiere ser funcionario para poder conjugar su vida laboral con su vida familiar. Es lo que quiere la Iglesia pero por lo escuchado la COPE discrepa, dice que eso distorsionaría el sector privado en el que la propia Iglesia tiene no pocos intereses, entre ellos la COPE. ¿En qué quedamos? Feijóo, al que apoya la COPE, habla de incentivos para tener hijos si llega a la Moncloa. Claro que sí, ya sólo faltaría tener estabilidad laboral, tiempo y ganas para engendrarlos, ir al médico a que vigile el embarazo y bienestar para criarlo y educarlo. Si no existe eso, ¿para qué narices se necesitan cheques bebés?

Ahora llega la segunda parte. El que aspira a un trabajo para toda la vida debe demostrar que se lo merece. El gobierno, como es de izquierdas, está haciendo lo que hace la izquierda (y también la derecha): sacar plazas públicas para emplear a más gente y de paso ganarse votos si pudiera ser. ¿Acaso el PP no haría lo mismo en su situación? No obsssstante, la izquierda de verdad no sólo amplía el empleo público sino que coloca toda la producción nacional de relevancia al servicio del Estado y, con ello, a casi todos o todos sus ciudadanos. Esto no lo puede hacer una teórica izquierda en España porque se lo impide la dictadura del capital y sus leyes. ¿Estamos entonces en una dictadura? Esencialmente, sí. Los regímenes que aplican ese proceder de izquierdas se han venido abajo o se vendrán, ¿Por qué? Porque es bueno que el humano tenga un trabajo para toda la vida, lo que ocurre es que, uno, muchos no lo merecen. Dos, con ese tipo de políticas cortas la minoritaria iniciativa individual y con ella el progreso real de la especie. Cortas el emprendimiemto, una cosa es adoctrinar para que todo el mundo crea que si no emprende o si emprende y no le va bien es un fracasado y otra bien distinta cortarle las alas a un ser humano en sus iniciativas.

Luego todo este rollo funcionarial contiene unas raíces complejas con las que la izquierda se niega a enfrentarse, por eso fracasa a medio o largo plazo. A un ser humano no se le puede dar un empleo para siempre porque supere una prueba escrita a la que se presenten miles y miles de personas, como va a ocurrir si la medida del gobierno se lleva a efecto. Eso no se hace así. Soy funcionario y creo que hacen falta bastantes más funcionarios. En la universidad, por ejemplo, para que los profesores que somos además investigadores no tengamos que perder tanto tiempo con las pamplinas de la telemática. Sin embargo, de ahí a facilitar la vida para siempre va a un abismo, habrá que demostrar que se merece.