Muere María Jiménez, ella tan guapa y artista...

Ay, María, qué bonita sonaba tu voz al cantar junto a La Cabra Mecánica. “Yo que soy tan guapa y artista. Yo que me merezco un príncipe, un dentista. Yo, yo me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro”.

Ay, María, ahora que todos escriben en sus mensajes #Seacabó y no recuerdan que la que primero lo dijo fuiste tú. “Se acabó / Porque yo me lo propuse y sufrí / Como nadie había sufrido y mi piel / Se quedó vacía y sola / Desahuciada en el olvido y después / De luchar contra la muerte, empecé / A recuperarme un poco y olvidé / Todo lo que te quería y ahora ya / Y ahora ya, mi mundo es otro”.

Ay, María, qué descaro y qué alegría ante la vida. ¿Se puede ser ordinaria con algo tan extraordinario como es vivir? Es lo suyo. Nos lo enseñaste y nos hiciste sonreír. Con poder, con fuerza, con la verdad por delante y sin miedo.

Ay, María, que nos dejas y sin despedirte. Así por las buenas. Que el viaje sea bonito, María. Nos vemos.