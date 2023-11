Mujeres 86, hombres 81

En este partido de baloncesto que es la vida, con canastas que se fallan y otras en las que se acierta, las mujeres españolas nos ganan a los hombres en esperanza de vida por cinco puntos arriba. Unos medios afirman que el partido está 85 a 80 y otros 86 a 81, qué más da, cinco puntos de diferencia a favor de ellas, en esto no hay igualdad, la madre naturaleza no es Pam ni Belarra ni Montero ni Díaz, las cuatro ginetas del apocalipsis machista, Dartañana y las tres mosqueteras. Creo que deberían impulsar un decreto ley para que las mujeres se murieran cinco años antes o los hombres cinco después.

No está mal esta columna con estas chorradas en el mes de los muertos, ¿verdad? Ay, la vida, la vida que se escapa, la vida es como una legislatura, cuando vas aprendiendo de qué va te tienes que marchar porque la muerte siempre gana las elecciones, tarde o temprano. Y necesitamos otra legislatura para poner de verdad en marcha nuestro programa ahora que las cosas se vislumbran más claras. A los tíos nos falta otra legislatura de cinco años más, como algunas legislaturas presidenciales, cinco años, ¿qué es eso para la naturaleza ahora que nos hemos enterado de que el universo evolucionaba más ligero de lo que creíamos gracias a esa nueva Vía Láctea que el talento patrio ha descubierto?

Ya sé que hay quien dirá que ya tenemos bastante con los 80 años, sobre todo las más feministas, mientras menos seamos menos crímenes y maltratos. No, mujer, no paguemos tantísimos justos por tan poquísimos pecadores que hay bastantes justos que sufren en silencio las embestidas sutiles de la feminidad. Aquí, si no hay sangre, muerte o asesino no hay noticia y cuando la hay es rutinaria, otra más a la estadística, concentración, aplausitos y cada cual a sus faenas. Ah, y no se olvide llamar al 016. La vida está llena de paños calientes y cuando vas comprendiendo la solución más factible y necesitas otra legislatura se acaba el partido de baloncesto.

La muerte puede agarrarte en vida. Recuerdo aquella viñeta de Forges, que en paz descanse, donde se veían dos amigos y uno le decía, más o menos, al otro, refiriéndose a los ciudadanos: “Están muertos, pero mientras sigan cobrando no se enterarán”. Eso es puro marxismo y puro cristianismo: las cosas terrenales gobernando sobre la conciencia y la razón. Forges era de mi generación, algo más mayor que la mía. Nosotros somos los de los libros y las revistas de pensamiento bajo el brazo en la universidad o por la calle; los del marxismo, los de la poesía de creadores que no se estaban mirando siempre el ombligo sino que también giraban sus ojos hacia fuera. Por eso nos empeñamos en arreglar el mundo para que la gente no se muera aunque siga cobrando sueldos o subsidios.

Estamos equivocados, Llega otro mundo en el que lo que para nosotros es muerte ahora es vida, otra vida, ni mejor ni peor, distinta. La vida del entretenimiento, una vida más larga sobre todo para las mujeres que nacen con el marcador del partido a su favor, que luchan para estar arriba y lo estarán. Y qué pena no hallarse en la existencia para comprobar científicamente si la victoria final en la contienda se aprovecha bien o simplemente se va a producir una sustitución de entrepiernas. Espero que no, lo que veo hasta ahora es más mimesis que transformación. Pero no todo es igual, hay semejanza, no igualdad, un filósofo diría que un vaso y otro, nacidos de una máquina que los fabrica a todos iguales, no son iguales sino semejantes.