Mujeres en el Aula de la Experiencia

En mis clases del Aula de la Experiencia, del Instituto de Secundaria Rodrigo Caro de Coria del Río (Universidad de Sevilla), el 80 % son mujeres. Y no van a callarse, sino a participar de verdad. Ayer, una de ellas, aficionada gitanista, me hizo saber que, según ella, Marchena y Valderrama no eran flamencos. O sea, que está muy metida, aunque no lleve razón. Esto no pasaba hace medio siglo, cuando era difícil ver a una mujer sola en una peña flamenca. No digamos en la directiva o como presidenta. Iban de acompañantes de sus maridos. Si ibas a un congreso de flamenco, los ponentes eran todos hombres, y era muy raro que una mujer diera una conferencia en la Universidad. Hoy todo ha cambiado y la mujer está a la misma altura que el hombre en el flamenco, si no más alta. Dirigen grandes festivales nacionales e internacionales, están en consejos asesores de estos festivales o instituciones públicas, dirigen medios de comunicación especializados y muchas son doctoras en Flamenco. Aunque siempre han sido artistas, desde los inicios de este arte, ahora lo son en un porcentaje muy elevado. Y lo bueno es que los hombres estamos encantados con que esté ocurriendo esto, lo que destroza la teoría del machismo flamenco. No recuerdo haber visto nunca un comentario negativo de un hombre sobre esto en redes sociales o medios de comunicación en general. Ni a ninguna mujer destacando este hecho, o sea, que estamos encantados con que la mujer esté ya tan metida en el flamenco como el hombre. Incluso hay críticas leñeras, que brean a los artistas si cruzan la seguiriya del Loco con la de Antonio el Marrurro. Esto es, para resumir, una auténtica revolución. Y el flamenco ha ganado, sin duda alguna. Es un arte más grande y con mejores valores. Ya no cabe aquello que pensaba Juan Talega, que una mujer no debía de cantar por seguiriyas. Ni la Niña de los Peines, que hizo maravillas en este palo. La llamaba “garbancera”, y no sé muy bien por qué. Ayer me acordé de pioneras como Aurelia Avelar, la expresidenta de la Peña Flamenca Piesplomo, y otras que fueron valientes y que lucharon para que la mujer no fuera de florero a las peñas o a los festivales. Estamos de enhorabuena.