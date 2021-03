En el siglo XIX había muchas mujeres guitarristas en el mundo del flamenco, pero tampoco es que los cantaores contaran mucho con ellas. Silverio, por ejemplo, siempre llevaba a Patiño, el Maestro Pérez o Paco el Barbero, entre otros. Hoy se habla ya de que contamos con grandes mujeres guitarristas y es verdad, pero los cantaores tampoco se deciden a llevarlas como acompañantes. A lo mejor, si José Mercé, Miguel Poveda, Arcángel o Antonio Reyes se decidieran como hizo el Mochuelo con Adela Cubas, comenzaríamos a ver a mujeres guitarristas en los festivales de verano o en la Bienal de Flamenco.

El otro día alguien hizo una pregunta en Facebook, que tuvo bastante recorrido. ¿Puede salir algún día una mujer que toque la guitarra como Paco de Lucía? ¿Por qué tiene que tocar como el genio de Algeciras? Adela Cubas o Victoria de Miguel no tocaban como Ramón Montoya o Sabicas, pero tuvieron su sitio. Hoy hay mujeres que tocan muy bien la guitarra, como Antonia Jiménez, del Puerto de Santa María, pero, ¿por qué no está en los grandes festivales, o no en la medida que debería estar? O Laura González, Divina Ballesteros o Lola Yang. Desde luego no es por culpa de los hombres, como alguna vez se ha insinuado.

Tampoco las cantaoras, salvo en momentos puntuales, eligen a mujeres guitarristas para ser acompañadas en los festivales. O sea, que no parece una discriminación machista. No sé si saben que la Niña de los Peines dejó pasmados a todos en el Café del Brillante, de Madrid, donde debutó siendo una niña, cuando le preguntó el guitarrista Ángel de Baeza el tono en el que cantaba un determinado palo. Ella, tan niña, le pidió la guitarra, le puso el tono con un acorde de tangos y armó el taco en el Madrid de principios del siglo XX.

Péinate tú con mis peines,

que mis peines son de azúcar.

La gachí que con mis peines peinare,

hasta los dedos se chupa.

Nada me encantaría más que las mujeres guitarristas encontraran por fin su sitio en el mercado y viéramos a las grandes figuras contando con las que hay, que no son muchas pero sí muy buenas. No soy muy optimista, pero si no es ahora, con todo a favor, ¿cuándo?