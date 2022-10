El feminismo flamenco no para de manipular la historia. Ahora toca hablar de las mujeres guitarristas en el flamenco y andan diciendo que hubo una época gloriosa, que sitúan en el último tercio del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX. Pues no, mienten. Nunca hubo apenas mujeres que se dedicaran a acompañar a los cantaores. Salvo El Mochuelo y algún otro más, pocos, ninguna de las primeras figuras de la historia de nuestro arte se hizo acompañar por una mujer guitarrista. Quiero decir desde El Planeta a Camarón pasando por Silverio, Chacón, Manuel Torres, Fosforito el de Cádiz, Marchena, la Niña de los Peines, Caracol, Vallejo o Mairena. Ni siquiera las cantaoras se hacían acompañar por mujeres guitarristas. Nunca jamás, salvo algún caso puramente anecdótico. Por tanto, y aunque se quiera montar un nuevo chiringuito, la mujer andaluza siempre ha tenido un pobre papel en la guitarra flamenca. ¿Por qué entonces hay tantas fotografías, grabados y óleos de mujeres tocando la guitarra? Por una cuestión de estética andaluza. También aparecen vestidas de toreros, contrabandistas o bandoleros. En el siglo XIX, nada más andaluz que una mujer posando con una guitarra o chaquetilla torera. Es verdad que muchas cantaoras andaluzas del citado siglo tocaban la guitarra, pero solo para acompañarse ellas mismas. Por ejemplo, La Sarneta, Dolores la Parrala, Aniya la de Ronda y algunas más. Pero jamás se dedicaron a acompañar a otros intérpretes. Hubo una muy famosa en las primeras décadas del pasado siglo, Adela Cubas, una verdadera profesional. Y alguna más. Pero no es suficiente como para que se hable de una época de oro de la mujer guitarrista en el flamenco, salvo que se quiera, repito, montar un nuevo chiringuito feminijondo. Ayer mismo vi un titular en el Cultural de Abc, Mujeres en la cumbre de la guitarra flamenca, que me dejó turulato. Nunca jamás la mujer ha estado en la cumbre de la guitarra flamenca. Ni antaño ni ahora. Son ganas de manipular la historia. Es verdad que actualmente hay un importante ramillete de mujeres guitarristas, algunas de ellas tan buenas como Antonia Jiménez o Davinia Ballesteros. Y que muchas cantaoras tocan la guitarra y se acompañan ellas mismas en los escenarios, como Mayte Martín o La Tremendita. Pero de eso a hablar de la mujer en la cumbre de la guitarra flamenca, va un abismo. Las figuras del cante siguen sin querer ser acompañadas por mujeres guitarristas, y esto es algo que no se entiende bien porque a muchas de ellas se les llena la boca hablando del importante papel que las mujeres juegan en el flamenco. Es mentira, es puro teatro. Falso y oportunista feminismo para quedar bien. Que ayuden de una vez por todas a que las buenas guitarristas del momento, como las citadas y otras muchas, sean tratadas por fin sin prejuicios y con igualdad.