Mundo de hombres, guerra de mujeres

Esto ya se ha convertido definitivamente en una guerra cultural de hombres contra mujeres, según la doctrina dominante que una minoría activa pero muy influyente de mujeres ha logrado. Tiene su aspecto positivo: los hombres nos hemos concienciado mucho más de la marginación femenina y eso al menos yo lo agradezco. Al mismo tiempo, un sentimiento de culpa adicional a otros que nos han inculcado desde la religión ha irrumpido en nuestros cerebros y, junto con él, una cierta misoginia -controlable- debida a nuestra educación machista. Pero está bien, las mujeres feministas radicales de vanguardia hacen lo que deben hacer. Sin embargo, se han equivocado en la forma de llevarlo a cabo como radicales que son. Detrás de ese radicalismo hay variados factores dignos de ser estudiados con detenimiento.

Vale, pues ya estamos en guerra. ¿Por qué? Porque hay que darles a todas las mujeres sus derechos pero en ese empeño tan indudable y necesario a los hombres nos suponen como el lado negativo a combatir. He vivido ya bastante tiempo y eso me permite comparar. A mi manera -y de forma personal e intransferible- sigo siendo un revolucionario. En mis tiempos de revolucionario colectivo -antes de que mi evolución intelectual y biológica me llevaran por otros senderos- no teníamos dudas de que las cosas se cambiaban de raíz yendo hombres y mujeres del brazo, enlazados como una cadena poderosa que avanzaba imparable. Las cuestiones de género las trataban las mujeres aparte, pero nos hacían muy partícipes de ellas y nos llamaban la atención. En este tiempo se ha preferido la división y el “si no estás conmigo estás contra mí”. Eso es reaccionario, nada tiene que ver con el marxismo ni con el leninismo. Estoy ante una izquierda ignorante y oportunista que hace por lo menos un siglo que perdió el tren de la Historia. En realidad, esta izquierda progre es la nueva derecha puritana.

Bien, es lo que veo que hay. Ahora me limito a observar, estudiar y escribir. No creo en esta pseudorrevolución, fruto de haber perdido la perspectiva histórica y creer que se está inventando el mundo. La mujer, sin embargo, está siendo empujada a entrar de lleno en una guerra en el mundo construido por los hombres. Debe estar preparada. Hasta ahora lo que veo es demasiada ley del péndulo, venganza y mimesis. La mujer radical ha reaccionado y contagia otras esferas sociales y de poder. La mujer radical ya digo que tiene su papel positivo y su deseo de voluntad de poder. Ellas y todas las mujeres que han entrado en este asqueroso campo de batalla vital ideado por los hombres deben ser fuertes porque el desafío es poderoso.

He pensado todo lo anterior con motivo de la futbolista, Jennifer Hermoso, que primero dijo que lo del piquito no tenía importancia y luego que sí la tenía y a tenor del encierro y hospitalización de la madre de Rubiales, Ángeles Béjar. Las dos han decidido ir a la guerra. Béjar ya ha sufrido las consecuencias en su organismo después de sufrirla en su alma como madre que es. Hermoso las estará sufriendo por partida triple y lo que le queda. Si todo acaba en un juzgado temo que la vayan a crucificar, en el caso de que nos hallemos ante un juez ni conservador ni progresista -clasificación que mata a la Justicia como afirma Javier Sádaba- sólo que sea juez. Creo que su carrera deportiva, al menos, se va a ver congelada. Y no sé qué pasará con su vida. Pero esto es lo que hay y a lo hecho, pecho, nada importante se logra sin sangre, sudor y lágrimas. Y los hombres tendremos que convencernos de que los géneros se difuminan cada vez más, que ya van disolviéndose -de forma artificial- las diferencias psicológicas y fisiológicas. Desgraciadamente, lo que está quedando son personas contra personas, en este infierno irracional que es la vida del ser humano tal y como la estamos construyendo. Al Poder esta dinámica le viene de maravilla. La sociedad más dividida aún, tragando crisis económicas derivadas de guerras, y encima consumiendo, consumiendo. Incluso el feminismo y el machismo son productos de consumo.