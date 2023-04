La música de Sevilla, aunque no de esta ciudad en exclusiva, además del flamenco y la copla, es Turina, Falla, Jiménez, Bizet, Albéniz, Beethoven y varias decenas de grandes compositores que se miraron en Sevilla a la hora de llevar a cabo sus composiciones musicales. Música de Sevilla, específicamente muy sevillana, son Amargura, Virgen del Valle, Ione, La Madrugá, Campanilleros, Jesús de las aguas y un racimo de composiciones que de lo popular ascienden a lo más culto sin perder su carácter. Y ahora, recién terminada la Semana Santa, es buen momento para considerarlo. Porque esas composiciones son música descriptiva. Una música que sugiere que permite imaginar un argumento, un desarrollo de la historia encerrada en su pentagrama. La música es válida cuando dice algo, cuando tiene algo que decir, cuando sugiere. No es solamente un pretexto para mover los pies. No es una sucesión de sonidos, igual que una buena novela no es una sucesión de palabras puestas una tras otra sin nada en común, sin tener en cuenta que esas palabras deben contar algo. Y algo coherente. No basta con que una música sea bonita, hay muchas músicas bonitas que no encajan en el espíritu y la celebración de la Semana Santa, pero siguen siendo bonitas.

Sin embargo, no hace mucho y con razón, en el coloquio de una charla, un joven descubrió a todos una clave digna de ser tenida en cuenta: “Es que con las nuevas marchas, uno no sabe si la llevan a la Catedral o a la Maestranza”. Magnífica definición para algo que todos sentimos, oímos y a veces sufrimos. Desde hace algún tiempo no se escuchan las composiciones que marcaron época en la música de Semana Santa. Ya casi no suenan los maestros como Font de Anta, Gómez Zarzuela, Lerate, López Farfán, Braña, Marvizón, Paco Lola y otros que llevaron la música de cofradiera al máximo nivel musical, porque era música que cantaba —nunca mejor dicho— aquello que estábamos viendo. Ya es difícil escuchar las bandas de cornetas y tambores de música sobria, reflexiva, como corresponde con el hecho para el para el que se interpretan. Música que no necesitan florituras para que nadie se luzca. Durante una procesión los únicos que deben lucirse son los que van sobre el paso. El Cristo, y la Virgen que camina tras él

Todo debe tener un por qué, una explicación, y la música cofradiera sirve para acompañar la representación de la Pasión que se está desarrollando en la calle. Y para eso —es bueno repetirlo— no basta con que la música sea bonita. Hace falta algo más. Hace falta que describa y nos permita imaginar la historia que estamos viendo y que, la música lo transmitirá si está hecha acorde con esa misma representación y el espíritu de lo que estamos viendo.

Esas florituras, esos pretendidos lucimientos de algunos cornetas, no suelen ser respetuosos con el momento al que rinden o deben rendir homenaje. Igual que no lo son esas musiquillas alegres pero intrascendentes, sustitutivas de la Música de Palio. No todas las composiciones cofradieras tienen por qué ser altas obras de arte como Amargura, pero tampoco deberían conformarse con ser sustitutas de tarareos incoherentes, ni aprendizas de pasodoble.

La música de Semana Santa requiere un mínimo de calidad, debe ser una composición musical digna de figurar entre las grandes obras de la música. Debe decir algo, sugerir algo acorde con lo que se está viendo en ese momento. Esa es la grandeza de las músicas que tan difícil es oír estos años. Las partituras actuales deberían evitar caer en la ramplonería, deberían tender a elevar la categoría artística de la Semana Santa. La música cofradiera de Sevilla, guía de todas las demás, guste o no, deben formar parte de un espectáculo sublime de la máxima categoría artística.