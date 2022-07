Nada es casualidad: el mundo de quema

La expresión más escuchada estos días en la calle es «¡Ojú que calor!» y dejando al margen paneles de temperatura a pleno sol que mercan hasta 55ºC, lo cierto es que hemos llegado a valores realmente altos, hasta para los «nativos» de esta ciudad que casi estamos acostumbrados a todo.

Ahora, en plena tregua momentánea de la «ola de calor» o el fenómeno «olla exprés» debemos atender a los expertos en meteorología que dicen que estas «olas de calor» van a ser normales hasta, al menos, 2060... Es lo que tenemos, es lo que hay y es lo que nos hemos buscado.

Si si, si esto sucediera en épocas remotas, en la Antigüedad, sería descrito por los escribas como «un castigo de los dioses» o «el Dios justiciero de los cristianos que castigó al mundo por sus pecados» pero, lo cierto, es que el mundo tiene lo que se merece y no será porque no se ha advertido.

Créanme que no soy futurólogo -ni lo pretendo- pero esto va a ir a más pues seguimos contaminando el planeta, seguimos lanzando a nuestra atmósfera todo tipo de sustancia que potencia ese efecto invernadero y que el agujero de la capa de ozono esté ahí como una continúa amenaza.

Seguimos echando al mar todo lo que se nos ocurre, plásticos que luego ingerimos de forma no consciente y que llevan al ser humano a enfermar. Metales pesados que son absorbidos por los peces que luego consumimos y que nos envenenan.

Adulteramos aceites, refinamos sustancias dañinas, ingerimos alimentos ultra procesados y, nuestro planeta, hace tiempo que dijo: «no puedo más». Pero el ser humano, en su continua evolución económica e industrial planeta muchos buenos propósitos ecologistas que luego se salta a piola y donde dije digo digo Diego...

El mundo agrario se ha ido abandonando paulatinamente. ¿Es casualidad tantos incendios en toda España? No. Hay cantidad de rastrojos, zonas de pasto seco, pasto que antes comía el ganado pero que al no haber tantas personas dedicado a ello se va acumulando y propiciando que estos incendios proliferen e, incluso, que el comportamiento del fuego sea más voraz, más agresivo, no por ser «inteligente» sino por existir gran cantidad de materia que consumir, y de ello pueden dar fe la UME o los servicios de extinción de incendios.

No nos damos cuenta pero cada vez que un campo se quema o se deforesta una selva morimos un poco, nos asfixiamos un poco más pues son el pulmón que necesitamos para respirar.

Contribuimos a que suba la temperatura, a que se propicie este calor de locos que a muchos derrite el cerebro...

En las ciudades cada vez hay menos sombra, cada vez hay más artilugios artificiales y menos árboles, cada vez los cascos urbanos carecen más de elementos que no solo dan sombre sino aire, frescor, vida... Algo que las alcaldías deben ser conscientes y actuar.

Nada es casualidad, vivimos en un mundo que está elevando su temperatura y puede que no lo veamos pero estamos condenados a ser un futuro planeta Marte. Más que una opinión es una certeza.

Una última cosa: tenga piedad y si ve a un animal callejero, sin dueño, póngale un cacharrito con agua, se lo agradecerá.