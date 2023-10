Nadie está seguro en un mundo así

Mientras no salgamos de casita podremos sentirnos a gusto, más o menos. Pero como eso no es posible ni recomendable, habrá que encomendarse a la suerte. Si antes no estábamos seguros en nuestros países democráticos ahora lo vamos a estar menos. Cuando menos se espera, saltará el terrorista yihadista. Tengo programado un viaje a Nueva York para diciembre, no sé qué pasará de aquí a entonces, esto puede que vaya en aumento, puede que no llegue mi avión a su destino, que lo estrellen contra la torre esa desde la que King Kong se precipitó al vacío o simplemente que lo derriben de un bombazo. Yo haré lo que tenga que hacer con plena conciencia de que la reacción a la masacre de palestinos como respuesta feroz a la masacre feroz de judíos va a conllevar graves consecuencias para mi cómoda vida, esa que me permite aguantar que unos afirmen que la culpa de todo la tiene el yihadismo y otros que se dediquen, como siempre, a apostar por los palestinos y el islam.

La Cope y su televisión, Trece, son más papistas que el Papa. El Papa apenas se ha pronunciado y cuando lo hace su tono es genérico y lamenta tanta muerte y tanta crueldad. Sin embargo, nuestros medios eclesiásticos ven el tema sin perspectiva histórica, eso no les interesa, la culpa es del yihadismo y punto. No sirven a la verdad ni a la caridad sino a Estados Unidos que precisamente impulsó el nacimiento del fanatismo respaldando a los talibanes en su lucha contra la extinta Unión Soviética. Eso, unido a nuestras colonizaciones del XIX, engendró el terrorismo islámico que ahora nos puede matar en cualquier momento. Se acabó la paz, el que escupe al cielo en la cara le cae la saliva.

Trece TV informa de la muerte de dos suecos en Bruselas asesinados por un sujeto que grita “Alá es grande” portando nada menos que un Kaláshnikov. A continuación, nos enteramos de que en Bélgica hay más de 600 yihadistas fichados y que la policía ha declarado que no puede vigilarlos a todos. En España estamos desde hace tiempo en alerta 4 que es el máximo grado. ¿Así vamos a estar siempre? Trece TV alaba el encuentro de 1991 en Madrid donde con la mediación occidental se reunieron palestinos e israelitas para encarrilar la paz. Nada se supo de aquello, ¿qué paz se ha producido? Ninguna. Entrevistan en Trece TV al que, como alto funcionario, organizó el evento. Manifiesta que el futuro es negro porque está Hamas y porque está Irán ahí. ¿Por qué están ambos ahí? ¿Porque hemos trabajado mucho desde 1948 en crear un Estado palestino igual que los anglosajones le dieron a Israel el suyo?

Hemos creado al monstruo, lo hemos alimentado, ahora o nos tomamos el asunto en serio y nos sentamos con nuestros monstruos o esto será un sinvivir continuo. La montaña enorme de armamento que le estamos regalando a Zelenski no se va a quedar toda en Ucrania para que venza a una Rusia que jamás vencerá y ahora menos. Cualquiera sabe en manos de quiénes están ya algunas de esas armas que no son cohetes de fabricación casera. Irán ha dicho que no se va a quedar de brazos cruzados con la invasión de Gaza ante la matanza que se está haciendo y la que se hará. Irán no era este Irán en 1948, lo empezó a ser a partir de los años 80 y se dio cuenta de que sin armas nucleares nadie te respetaba, como se dio cuenta Gadafi, al que asesinaron para ahora dejar a una Libia destrozada, que de eso no se habla. No se puede acabar a bomba limpia con todos, Siria e Irán han sobrevivido y Afganistán nos ha echado de sus tierras con estrategias y Kaláshnikovs. Podemos seguir demostrando que la tenemos más larga, para ello hay que pagar un precio. Bien que lo estamos pagando y que lo pagaremos.